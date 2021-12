CCOO demana mesures davant l'augment d'agressions a funcionaris a Brians 2

CCOO ha denunciat una nova agressió d'un intern de Brians 2 a un treballador penitenciari. En aquesta ocasió, el cap d'unitat del MR4 del CP Brians 2, tal com us explicàvem aquest diumenge a Catalunyapress, va perdre la consciència i va haver de ser traslladat en un helicòpter medicalitzat a un hospital, on va ingressar a l'UCI. Altres companys van ser ruixats amb gel hidroalcòlic amb l'objectiu de calar-los foc.





Centre penitenciari Brians 2 /@EP









Des de Comissions Obreres denuncien que "la situació actual és la conseqüència desoladament lògica de cinc anys d'aplicació d'una política suïcida d´aniquilació de l'àmbit interior, culminada amb el demencial protocol introduït per la circular 2/202, i que hauria d'estar contemplada d'alguna manera al sistema legal actual com un acte criminal punible".





Rebutgen "la mala sort" a què es van referir dies enrere des d'un comando del departament, quan van esmentar que estaven fent tot el que estava a les mans per trobar solucions a aquestes agressions que s'estan produint cada vegada de manera més habitual a la presó. Per a CCOO "no és qüestió de mala sort" i asseguren que una situació "com l'actual no s'ha vist mai des que el 1984 la Generalitat va assumir les competències en matèria penitenciària".





Així, assenyalen que el 31 d'octubre passat un intern va danyar greument l'ull a un funcionari. El 23 de novembre, un altre pres li va arrencar un dit a un treballador; un dia abans van trepitjar un company seu sexagenari i a l'estiu van arraconar una treballadora per agredir-la sexualment al bany.





Per això, ja que cada cop aquestes agressions es repeteixen més freqüentment, des de CCOO exigeixen “mesures”. I és que asseguren que aquestes agressions "no creixen només en xifres, que semblen no frenar mai, sinó que la gravetat de les agressions ha augmentat fins a límits insuportables".