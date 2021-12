Suècia arriba a la seva temperatura més baixa al desembre en 35 anys

Una carretera amb neu @EP





Suècia ha batut el rècord de temperatura més baixa que ha viscut en un dia de desembre en 35 anys: ha arribat als -43,8 graus Celsius, cosa que no sol ser habitual aquest mes de l'any ja que encara no ha arribat l'hivern . El rècord eren 45 graus sota zero.





"Poc després de l'hora de dinar de dilluns es va mesurar la temperatura més baixa de la temporada de -43,8 °C (valor preliminar) a Naimakka, a l'extrem nord de Lapònia", ha comunicat l' Institut Meteorològic i Hidrològic de Suècia (SMHI).





Així, aquesta temperatura s'ha registrat a l'estació d'esquí més al nord de Suècia, a una latitud a 68º dins del Cercle Polar Àrtic.





“L'estació veïna Karesuando tenia fins a -41,9° abans que deixessin d'arribar els valors de temperatura. També a Nikkaluokta la temperatura va caure per sota de -40° amb -40.5° com la més baixa el dilluns 6 de desembre al matí” , van informar.