Jaume Padrós: "Intercanviar el certificat covid és del gènere infantil i estúpid; encara som el país del carajillo"

Jaume Padrós al seu lloc de feina/ @Ep









El president del Col·legi de Metges de Barcelona fa una crida a mantenir les mesures contra el covid, sobretot la distància i la mascareta, de cara a les festes de Nadal. Ho ha fet en una entrevista a el Món al Rac1 aquest dimarts.





En aquest sentit Jaume Padrós ha fit:"intercanviar el certificat covid és del gènere infantil i estúpid; encara som el país del carajillo" i en relació a l'aplicació del certificat covid, el doctor Padrós apel·la a la responsabilitat individual: "És una norma pensada pel benefici de tots. No podem posar un policia o un inspector darrere de tots els establiments i tots els ciutadans"





"La gent ha de pensar que si està vacunada, o si es fa el test i és negatiu, no ha de deixar de portar mascareta perquè l'eina més senzilla i més fonamental on hi ha aglomeracions és la mascareta."





Segons el seu parer a vegades ens oblidem que estem en pandèmia. No mantenir la distància, no usar la mascareta en aglomeracions o trobades multitudinàries, tenint en compte les dates que venen, em fa témer que els contagis pugin."





I recorda que "el virus és invisible i, quan estem amb família i gent que estimem, tenim un cert alleugeriment si estem vacunats. La immensa majoria de la població actua amb molta responsabilitat. Però aquest pont he vist molts espais que no mantenen distància". I per això

"demano que la gent es vacuni i que accelerem el procés de la tercera dosi" ha dit Padrós.