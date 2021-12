PACMA detalla la història sobre la mort del gos Llamp i reclama justícia

La setmana passada es va conèixer la notícia que un home de 58 anys i veí de Gualta estava sent investigat pels Mossos d'Esquadra després de ser acusat de matar Llamp, un cadell de 9 mesos, a Palau-sator, Girona.





El president de PACMA @EP, Javier Luna





Des del Partit Animalista PACMA han portat a terme la seva investigació i han compartit els detalls que han descobert sobre com es va produir la mort de l'animal, que va perdre la vida en ser presumptament disparat amb una escopeta.





"El petit Llamp només era un cadell. Era un border collie de tot just 9 mesos de vida, alegre, afectuós, juganer i estimat per la seva família. Mai va mostrar un comportament agressiu. Però la seva vida va arribar al seu final dimecres passat, quan accidentalment va entrar als terrenys propietat del restaurant Mooma, ubicat a la localitat de Palau-Sator (Girona). Allà es va topar presuntment amb un home de 58 anys que va treure una escopeta de caça de dins del restaurant i li va pegar un tret sense pietat", comencen.







PACMA s'ha posat en contacte amb la família de Llamp i amb un treballador del restaurant, que segons diuen va ser testimoni del que va passar i va interposar una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra.





Segons ha explicat a PACMA Aleix, nebot de la família, “la principal hipòtesi és que Llamp va córrer darrere d'una bicicleta, cosa que li encantava fer. I es va allunyar tant que després no va saber tornar, entrant per error a la finca del restaurant Mooma. Cosa que li acabaria costant la vida".







EL SEU COS APAREIX A L'ESCOMBRARIES





"Després de tornar a casa de buscar-lo sense èxit, una persona els va avisar que havia vist el seu gos al restaurant. Van acudir al lloc i els treballadors van negar que Llamp hagués estat allà o que l'haguessin vist, de manera que inicialment van descartar la informació facilitada per aquesta persona.





Tot i això, la família va rebre posteriorment una trucada dels Mossos, informant-los que havien trobat el cadàver el seu gos a l'interior d'un contenidor d'escombraries. Sabien que es tractava del Llamp perquè li havien passat el lector de microxip”, comenten des de PACMA.





"La família no va donar crèdit quan va saber que el cadàver del seu gos ja havia estat incinerat, sense haver-los preguntat abans ni haver pogut acomiadar-se'n. A més, la incineració va ser conjunta amb altres animals, per la qual cosa tampoc van poder recuperar les cendres i tenir al Llamp per sempre simbòlicament amb ells", segueixen.





HI HA UN TESTIMONI





Però des de PACMA assenyalen que hi ha un testimoni que va veure tot el que va passar. Es tractaria d'un empleat del restaurant Mooma, que hauria estat present al moment de la mort de l'animal.





Segons el Partit Animalista, aquest empleat va denunciar els fets, cosa que "li va costar l'acomiadament de forma immediata". D'acord sempre amb el relat que li va fer a PACMA " el propietari del restaurant va anar a avisar al seu pare que hi havia un gos rondant. I el pare, presumptament, va agafar la seva escopeta de caça, la qual tenia dins del mateix restaurant, i sense cap motiu ni buscar cap altra alternativa li va pegar un tret a Llamp. A continuació, presumptament va ficar el seu cos en una bossa d'escombraries i el va llençar a un contenidor proper. Es desconeix si en Llamp va morir a l'acte o si encara estava viu i agonitzant quan es va desfer del seu cos com si fossin escombraries”.





El treballador no va poder gravar els fets perquè, segons li va dir a PACMA, li van tirar a telèfon a terra. Però sí que va aconseguir gravar l'aparcament ple de sang. Amb aquest vídeo va anar als Mossos, que es van personar al restaurant i suposadament van demanar al responsable que els ensenyés el cadàver, que es trobava al contenidor.





JUSTÍCIA PER A LLAMP







Ara, aquest home de 58 anys està sent investigat pels Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte de maltractament animal per la mort del gos. A més, se li han retirat de manera provisional les armes i la llicència que tenia per ser caçador.





PACMA condemna aquests fets amb la màxima duresa i exigeix a les autoritats competents que s'arribi fins al final en aquest cas i es faci justícia davant de la mort violenta i injustificable d'un ésser innocent. Una més, cosa que demostra la urgència d'endurir penalment els delictes de maltractament animal.