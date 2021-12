La dieta mediterrània i el 'mindfulness' redueixen el risc de tenir un nadó amb baix pes

Dieta mediterrània, arxiu /@EP





Un assaig clínic en embarassades amb alt risc de tenir un nounat amb baix pes ha demostrat que intervencions guiades i estructurades basades en la dieta mediterrània o en 'mindfulness' disminueixen del 29% al 36% la freqüència de baix pes en néixer.





Ho ha afirmat en una trobada amb mitjans el director de BCNatal, Eduard Gratacós, l'entitat del qual -formada per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu- ha coordinat l'estudi al costat de la UB, amb el suport de la Fundació La Caixa.





Gratacós ha explicat que Impact Barcelona, publicat a la revista 'Jama', és un estudi "ambiciós" perquè aporta per primera vegada evidència científica que es poden reduir complicacions en aquest tipus d'embarassos per als quals no hi havia tractament.





Els nadons que neixen amb baix pes -pes inferior al percentil 10- representen el 10% de tots els naixements, la qual cosa reflecteix un retard del creixement a la vida fetal i s'associa amb un pitjor neurodesenvolupament a la infància, i amb més problemes de salut metabòlica i cardiovascular durant l'edat adulta.





A l'estudi han participat durant tres anys més de 1.200 embarassades amb alt risc de tenir un nadó petit, i van ser dividides a l'atzar en tres grups: gestants que visitaven una nutricionista per seguir una dieta mediterrània; altres que van seguir un programa de mindfulness per reduir l'estrès, i un tercer grup de control amb el seguiment habitual.





Els investigadors de l'estudi IMPACT Barcelona Eduard Gratacós, Francesca Crovetto i Fátima Crispi, amb dos participants a l'assaig i el director de recerca de la Fundació "la Caixa", Àngel Font. /@EP







PROGRAMES ADAPTATS



La investigadora Francesca Crovetto ha dit que l'objectiu del grup de la dieta mediterrània era modificar i adaptar el patró alimentari a la dieta mediterrània amb l'ajuda d'una nutricionista, amb la qual tenien una cita mensual.





La intervenció per reduir l'estrès es va basar en el programa Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) adaptat a l'embaràs durant vuit setmanes: es van formar grups de 20-25 participants, amb meditació guiada per una instructora i una part activa de ioga, així com un dia sencer de retir i meditació.





L'estudi ha conclòs que l'embaràs pot reduir el percentatge de baix pes fetal i també les complicacions de la gestació quan es realitza, de manera estructurada i guiada, una dieta mediterrània o es fa mindfulness.





La investigadora Fàtima Crispi ha assegurat que les embarassades del grup de control van tenir un 21,9% de nadons amb baix pes, mentre que el percentatge es va reduir a un 14% en què van seguir la dieta mediterrània i un 15,6% en les que van fer 'mindfulness', fet que suposa al voltant d'un 30% menys de probabilitats.





CANVI DE PARADIGMA



Gratacós ha afirmat que és un estudi pioner que "canviarà el paradigma" i generarà una allau de nous estudis, perquè demostra que una intervenció estructurada sobre l'estil de vida redueix complicacions de l'embaràs per a les quals cap tractament anterior no havia demostrat tenir efectes positius, i ha destacat la força estadística d'aquest.





Per ell, no es tracta d'una investigació "aplicable demà" i fer-ho a nivell assistencial general és complicat, però els resultats mostren que és inqüestionable que funciona amb la població seleccionada, i ara faran estudis de continuació i en altres aspectes perquè aquest estava centrat al baix pes.





Una de les gestants que va realitzar el programa de dieta mediterrània, Josefin Berg, ha explicat que va ser molt fàcil seguir-lo i que va tenir el suport en tot moment de la nutricionista, mentre que M.Carmen González Sánchez, que va seguir el de 'mindfulness', ha dit que li va anar molt bé per tenir "consciència del present i no pensar tota l'estona a la feina o el part".