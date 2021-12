El Govern central es compromet a tenir la reforma laboral abans de finals d'any

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. /@EP







El Govern central, la patronal i els sindicats han treballat aquest dimarts, a la reunió per videoconferència sobre la reforma del mercat laboral, sobre la nova proposta de l'Executiu, que ha retirat els límits de contractació de treballadors temporals en relació amb la resta de la plantilla, segons han confirmat a Europa Press fonts sindicals.





No obstant això, aquesta proposta serà substituïda per un nou document a la reunió que se celebrarà divendres que ve i que tornarà a abordar la contractació temporal i els contractes fixos discontinus. Aquest text recollirà les aportacions fetes pels agents socials a la trobada d'aquest dimarts, segons apunten els sindicats.





El Ministeri de Treball va presentar fa diverses setmanes un document en què es limitava el percentatge de treballadors amb contracte temporal en relació al nombre total de les plantilles, plantejament rebutjat de ple per la patronal i que ara ha estat retirat al document del Ministeri que aquest mateix dimarts han discutit els agents socials, per aconseguir que la patronal se sumi a l'acord.





En concret, les converses d'avui han girat al voltant de l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors, relatiu a la durada dels contractes, i l'article 16 sobre els contractes fixos discontinus.





ACABAR AMB LA TEMPORALITAT





La limitació de la contractació temporal és un dels objectius d'aquesta reforma, que vol posar fi a la temporalitat i la precarietat del mercat laboral espanyol, com ha dit diverses vegades la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz.





Tot i que la videoconferència d'aquest dimarts ha durat prop de cinc hores, els sindicats sostenen que "no s'ha avançat gaire". Alhora, apunten que tant la contractació temporal o com la situació dels fixos-discontinus són "aspectes complicats" que fan que es mantinguin "importants diferències per anar tancant els textos".





Tot i això, asseguren que existeix "consens en la filosofia i en l'esquema de contractació" que comença a perfilar-se entre les propostes construïdes per les parts negociadors, segons fonts sindicals.





MÉS REUNIONS





La taula de diàleg social tornarà a reunir-se divendres, amb la data límit per tenir aprovada la reforma laboral, abans de final d'any, cada cop més a prop. En aquesta ocasió, el Govern de l'Estat, la patronal i els sindicats tornaran a conversar sobre la contractació temporal i els contractes fixos discontinus, encara que aquesta vegada serà sobre el nou document que presenti l'Executiu amb els acostaments d'aquest dimarts.





Entre ells, hi ha les causes de la contractació eventual, els contractes d'interinitat en algunes cobertures com les vacances, el temps dels contractes circumstancials de curta durada o la nul·litat del contracte en cas de fraus de llei en la contractació temporal, com detallen fonts sindicals.





L'altre punt serà el contracte fix discontinu, una qüestió encara encallada. Les tres parts han d'acostar posicions sobre els criteris objectius i formals de la crida o les causes per les quals es justifica la possible manca d'incorporació davant d'una crida. També el període garantit de feina efectiva i el còmput de l'antiguitat.





REFORMA LABORAL ABANS DE 2022





La ministra de Treball ha insistit aquests dies que es complirà el termini "autoimposat" i compromès amb Brussel·les de tenir publicada la "gran reforma del mercat laboral" al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) abans del 31 de desembre d'aquest any.





Els treballs de la taula de diàleg social sobre reforma laboral s'han intensificat les darreres setmanes, ja que les parts celebren almenys dues reunions per setmana (la setmana passada es van citar tres vegades). "Estem culminant les tasques i el Govern està treballant per assolir un acord entre totes les parts", va subratllar la vicepresidenta.





La proposta realitzada per la CEOE la setmana passada s'ha incorporat com un element més de la negociació, encara que d'entrada els sindicats consideren que algunes de les mesures que planteja són "inassumibles".





Per a la vicepresidenta Díaz, el fet que la patronal hagi fet una proposta a la taula suposa que "estan pel sí". El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va afirmar dijous passat que la CEOE està tenint una posició "constructiva" en aquesta negociació i que hi haurà coses de la seva proposta "que sí, d'altres que no, i d'altres que hi haurà de reajustar".





La veritat és que l'organització empresarial ja ha expressat el seu rebuig a la limitació del nombre de treballadors temporals en relació amb la totalitat de la plantilla, com va defensar el Gobierno al seu dia. En canvi, la CEOE advoca per mantenir la legislació actual i la causalitat tradicional, entre altres mesures.