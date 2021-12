La Constitució i la política de l'embut

Un any més aquest 6 de desembre s'ha celebrat el Dia de la Constitució Espanyola. Per a uns, una jornada de festa que es fon amb un llarg pont que convida a sortir fora de la seva ciutat o poble. Per altres, no és un dia qualsevol, sinó la celebració d'una data històrica, en què un 6 de desembre de 1978, el poble espanyol va ratificar mitjançant referèndum la Constitució. Hi van participar més de 17 milions de votants, dels quals un 91,81% va votar a favor a una sola pregunta. Aproves el projecte de Constitució? No va ser fins al 1983 quan es va decretar el 6 de desembre com a festiu nacional.





Acte institucional del Dia de la Constitució /@EP





Aquest any, els actes de celebració del Dia de la Constitució han estat marcats, com ja fa alguns anys, per l'absència institucional d'alguns presidents de comunitats autònomes, a les quals s'han unit les declaracions de membres del Govern, part d'Unides Podem-, els qui han dit que la Carta Magna és un “vestit vell”, ha de ser igual que les promeses que van fer al seu dia, quan havien arribat per treure a la casta del poder i hi han sucumbit. Aquesta paraula “fetiche” es va deixar al cap de poc temps al bagul dels records i per seguir amb el seu màrqueting, van utilitzar una nova “la trama” que també ha passat a millor vida, quan els càrrecs de Podem han pujat de posició política, social i econòmicament. Només cal revisar el seu patrimoni actual i comparar-lo amb l'anterior abans de dedicar-se a la política... Gràcies al "vestit vell" i als seus sastres que tant critica ells estan en política i poden fer i dir el que li vingui de gust perquè els seus drets estan garantits gràcies a ella.





Mentre que els seus “companys” de camí, ERC i Bildu asseguren que la Carta Magna “és un instrument per violar els drets bàsics”, i s'han quedat mirant-se el melic i no es fan un petó perquè no s'arriben. I és que alguns partits i els seus polítics creuen que són el centre de l'univers espanyol. La presidenta del Congrés afirmava que “Qui discuteix el compliment de la Constitució pretén situar-se per sobre”. No li falta raó a Batet i és que un polític d'"altura intel·lectual" de Rufián és per tenir-lo com a mestre de capçalera. Mentre que els de Bildu sobren comentaris.





Per no quedar desdibuixat, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha aprofitat l'ocasió per envestir contra la Constitució, perquè diu que aquesta no permet la celebració d'un referèndum i, a més, vol una Constitució Catalana, cosa que sap que això no és possible, i, a més, com sempre parla en nom del poble de Catalunya quan a la pràctica, actua només per a aquella part que l'han votat. S'oblida que la Constitució va ser votada a Catalunya per 2.710.870 catalans dels quals el 91,09% van votar a favor i Catalunya es va bolcar a la campanya pel sí. Als càrrecs institucionals els va al sou acudir als actes, els agradi o no, perquè segur que hi ha una bona part de la ciutadania que li agrada que el seu president acudeixi. No pot ser que les lleis, les normes i la mateixa Constitució només s'acati quan el beneficia, quan considera que no, se la salta. Tot un exemple per a la ciutadania que cada dia se sent més distanciada dels seus governants, que apliquen la política de l'embut: el que és més ample per a ells, el que és més estret per als "paganinis". Com deia Marco Aurelio, "la veritable manera de venjar-se d'un enemic és no assemblar-se".