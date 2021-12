Serrat rep la condecoració civil més important a Espanya per "la seva brillant carrera"

Joan Manuel Serrat /@EP







El Consell de Ministres, a iniciativa del president del Govern, Pedro Sánchez, i a proposta de la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, ha concedit al cantautor, compositor, actor, escriptor, poeta i músic, Joan Manuel Serrat, la Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfonso X el Sabio per "la seva brillant carrera i la seva contribució a la cultura i l'art espanyols".





"Serrat és una persona reconeguda a Espanya però que, davant l'anunci de la seva retirada oficial, el Govern ha volgut reconèixer-lo amb aquesta condecoració", ha assenyalat la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres.





Tal com assenyala l'Executiu, Serrat és "una de les figures més rellevants de la música, la literatura i el folklore espanyol des que va començar la seva carrera el 1965". Pioner de la Nova Cançó catalana, ha estat reconegut amb nombrosos doctorats honoris causa, la Medalla d'Or al Mèrit al Treball (2006), la Medalla d'Or de la ciutat de Barcelona (2006) o la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya (2007), a més del Grammy Llatí 'Persona de l'any' el 2014, entre altres importants guardons.





La seva obra té influències d'altres poetes, com Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Joan Salvat-Papasseit i León Felipe entre d'altres; així com de diversos gèneres, com el folklore català, la cobla espanyola, el tango, el bolero i del cançoner popular de Llatinoamèrica, ja que ha versionat cançons de Violeta Parra i de Víctor Jara.





Per aquests motius, el Consell de Ministres ha aprovat la concessió a l'artista català de la Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfonso X El Sabio, la distinció de rang més gran per a persones físiques que no siguin caps d'Estat o d'Altes Institucions.





Precisament, aquest dimarts 7 de desembre s'ha conegut que l'última gira de Serrat arrancarà l'abril del 2022 al Beacon Theatre de Nova York per després recalar a Sud-amèrica i finalment tornar a Espanya per a l'època estival, on oferirà el primer concert el 8 de juny a Múrcia.





Les primeres dates confirmades a Espanya per a la gira de 'El vicio de cantar 1965-2022' són, a més de la ja citada de Múrcia, l'11 juny a Bilbao (Palau Euskalduna); el 30 juny a València (Plaça de Toros), el 3 agost a Alacant (Plaça de Toros); el de 17 setembre a Pamplona (Navarra Arena); el 23 setembre a Granada (Plaça de Toros); el 8 octubre a Donostia (Auditori Kursaal); el 12 octubre a Saragossa (Pavelló Príncipe Felipe); el 13 de desembre a Madrid (WiZink Center) i el 23 de desembre a Barcelona (Palau Sant Jordi).





La setmana passada, el cantant Joan Manuel Serrat, de 77 anys, va anunciar el seu comiat l'any 2022 dels escenaris amb una darrera gira de concerts. Segons ha informat en un comunicat, després de la pandèmia i després d'una "inactivitat forçosa", tornarà amb una gira per acomiadar-se "personalment" del públic amb què ha "compartit vida i cançons durant més de mig segle".