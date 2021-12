La Diputació de Barcelona impulsa a través dels Consells Comarcals la contractació de personal qualificat als ajuntaments de fins 5.000 habitants

La Diputació de Barcelona i els Consells Comarcals de la província han unit sinèrgies per ajudar els municipis en matèria d’arquitectura, enginyeria, administració digital, transparència i en funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, com ara els secretaris-interventors. Aquest suport econòmic de la Diputació s’ofereix als municipis de fins a 5.000 habitants, que representen més de la meitat dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona.





L’aposta de la Diputació per palliar la manca de dotació de personal qualificat sorgeix del fet que a les sis comarques de la província amb municipis menys poblats —el Berguedà, Osona, l’Anoia, el Bages, l’Alt Penedès i el Moianès—la majoria dels ajuntaments tenen vacants els llocs de secretari-interventor, arquitecte i/o enginyer.





El suport de la Diputació als Consells Comarcals ha permès al llarg d’aquest any ampliar a més del doble el número d’arquitectes i enginyers dels governs comarcals que s’hi han acollit.





Tot i això, s’ha evidenciat, encara més, la falta de personal qualificat per al càrrec de secretari-interventor, fet pel qual la Diputació de Barcelona està treballant en altres programes que impulsin la captació de talent nou per a les administracions públiques. D’altra banda, ha quedat palesa també la dificultat de captar aquest talent, en algunes comarques més que en d’altres.





Amb aquest suport al territori, la voluntat de la corporació no és només resoldre la falta de provisió d’aquests treballadors al servei dels governs locals, sinó també treballar per captar talent jove i proper al territori que, degudament format i sota la coordinació tècnica de la Diputació, contribueixi a la viabilitat del programa de dotació de personal qualificat.





Des de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, amb el diputat Josep Arimany al capdavant, es duen a terme accions per resoldre aquesta mancança que afecta de ple la gestió municipal i, sobretot, la qualitat del servei prestat, i es dóna resposta a una reclamació històrica i constant dels ajuntaments. Cohesió territorial i cohesió social han d’anar absolutament de la mà i un dels eixos principals de la cohesió territorial és que, visquem on visquem, la ciutadania ha de tenir al seu costat un ajuntament proper i àgil, que presti serveis de qualitat.





AJUTS EN ELS PROCESOS DE DIGITALITZACIÓ LOCAL









A més de la dotació de personal qualificat, la Diputació de Barcelona treballa també per a la implantació de l’ús de mitjans electrònics en els procediments administratius, els quals suposen un nou repte per als ajuntaments. És per això, que s’aposta per donar suport als ajuntaments en els processos de digitalització, ja sigui en l’àmbit dels circuits interns i també en la seva relació amb els ciutadans.





Les solucions tecnològiques són absolutament imprescindibles en l’organització municipal i en la manera en com es relacionen administració i ciutadania.





MANTENIR LA QUALITAT DELS SERVEIS QUE ES PRESTEN A LA CIUTADANIA









Aquesta acció de la Diputació de Barcelona té com a objectiu essencial mantenir uns serveis de qualitat per a tots els habitants de la demarcació, amb independència del municipi on visquin.

El compromís ferm de la Diputació és donar suport i assistència a tots els ajuntaments perquè puguin prestar els seus serveis amb les millors garanties i condicions, especialment els dels municipis més petits.





Més informació a https://www.diba.cat/tema-innovacio-i-governs-digitals







Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).Els17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.