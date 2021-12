La Generalitat vol allargar el Certificat Covid a la restauració, gimnasos, residències i oci nocturn fins Nadal, com a mínim

Certificat covid /@EP





El govern català sol·licitarà al TSJC una pròrroga de dues setmanes, a partir del proper divendres, de l'exigència del certificat Covid per accedir a bars, restaurants, gimnasos i residències, a més de l'oci nocturn, encara que no es planteja noves restriccions malgrat l'avanç de la sisena onada de Covid.





El Govern ha anunciat que reforçarà el dispositiu d'inspeccions aleatòries per "millorar" l'ús d'aquest certificat, que està en vigor des de fa una setmana, mentre segueixen creixent els contagis, que ja són més de 2.200 diaris, de la mortalitat (gairebé sis defuncions al dia per Covid) i dels ingressos hospitalaris, que ja freguen els 800.





Amb un augment de les vacunacions després de l'exigència del certificat Covid i amb l'inici de la posada de terceres dosis a majors de 60 anys, el Govern ja prepara també la vacunació dels menors de 5 a 11 anys, que avui ha aprovat la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat.





La portaveu del Govern, Patricia Plaja, ha anunciat que Catalunya "no demorarà" la vacunació dels nens, que arrencarà quan arribin les vacunes començant pels d'11 anys i baixant gradualment l'edat, tot i que encara no ha pogut precisar la logística que s'utilitzarà per a aquesta vacunació, que serà voluntària i possiblement amb cita prèvia, i es farà a les escoles.





EMPITJOREN LES DADES





Plaja ha confirmat que les "dades epidemiològiques continuen a l'alça", que "desgraciadament s'han complert els pronòstics i seguiran augmentant les persones contagiades i els ingressos" i que "les previsions a curt termini són que la sisena onada segueixi a ascendint", malgrat la qual cosa el Govern no s'ha plantejat a dia d'avui ampliar l'ús del certificat Covid a altres activitats ni noves mesures restrictives.





Segons el Departament de Salut, Catalunya ha registrat en els últims 7 dies més 2.200 contagis diaris de SARS-CoV-2, el doble que fa dues setmanes, i la mortalitat segueix augmentant lentament amb una mitjana de sis morts al dia, en una sisena onada que ja supera en risc de rebrot la quarta i que segueix creixent, encara que amb casos més lleus.





SEGUIR AMB LA MASCARETA, LA DISTÀNCIA I LA VENTILACIÓ





La portaveu del Govern ha insistit que, encara que de moment no hi ha noves mesures restrictives, és recomanable seguir amb l'ús de les mascaretes, les distàncies i la ventilació, i que els sopars d'empresa de Nadal "siguin amb totes les mesures preventives possibles".





"El Govern no recomanarà que no es facin sopars de Nadal, però sí recomanem evitar tots els riscos. Si es pot minimitzar el risc de contagi, sempre serà bo", ha conclòs Plaja. També el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha fet avui una crida a mantenir les mesures contra el Covid, sobretot la distància i la mascareta, de cara a les festes de Nadal, i ha criticat durament als qui usen el certificat Covid fraudulentament: "Encara som el país del carajillo".