CaixaBank reconegut com a "líder en sostenibilitat" per la Carbon Disclosure Project

L'organització Carbon Disclosure Projec t (CDP) ha atorgat a CaixaBank el màxim reconeixement com a companyia "líder en sostenibilitat, en gestió mediambiental i canvi climàtic".







Concretament, ha estat inclosa a l'edició 2021 de l''A List', en obtenir "la millor classificació possible de l'analista", ha informat CaixaBank aquest dimarts en un comunicat.

La 'A List' 2021 en canvi climàtic està composta per 200 companyies d'entre les 12.000 valorades per CDP, i CaixaBank és “l'únic banc espanyol” que ha aconseguit aquesta màxima puntuació.





La valoració reconeix CaixaBank per les seves accions per reduir emissions, mitigar els riscos climàtics i desenvolupar l'economia baixa en carboni, sobre la base de les dades reportades per la companyia a través del qüestionari de canvi climàtic 2021 de CDP.





CDP analitza les empreses, classificant-les amb valoracions d'A -més compromís i millor exercici- a D -menor qualificació-, i facilita l'accés a aquesta informació a més de 590 inversors institucionals que gestionen actius per valor de més de 110 bilions de dòlars.





VUIT ANYS AL RÀNQUING



CaixaBank s'ha mantingut al rànquing CDP en categoria Leadership per vuitè any consecutiu.





La companyia ha recordat que compta amb un comitè de Sostenibilitat, depenent del comitè de Direcció, responsable de fer el seguiment de l'estratègia i pràctiques de sostenibilitat.

D'altra banda, està adherida com a membre fundador de Net Zero Banking Alliance, per la qual cosa el sector bancari es compromet a assolir les emissions netes zero el 2050.





També està adherida a l'Aliança per a la Comptabilitat del Carboni a la Indústria Financera (Pcaf), que proporciona un marc de mesurament d'emissions finançades i que suposarà "la inclusió" de CaixaBank a la llista Financial Institucions Taking Action.