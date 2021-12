Espanya podrà continuar aplicant l'IVA superreduït

Mascaretes /@EP





La ministra portaveu del Govern central, Isabel Rodríguez, ha dit que "hi ha marge" per mantenir més enllà de final d'any l'IVA de les màscares quirúrgiques d'un sol ús a un tipus superreduït del 4% "si fos necessari".





"No hi ha cap decisió acordada, més que la voluntat o la constatació que efectivament el Govern ha pres decisions sobre això quan s'han hagut de prendre (...) per atendre les necessitats ciutadanes", ha afirmat la ministra a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.





Ha incidit que el Govern ja ha "reestructurat" la pressió fiscal que suporten els ciutadans quan ho ha vist necessari, com ja va fer el 2020 amb l'IVA de les màscares o aquest any amb els impostos que graven la factura de la llum.





La baixada de l'IVA d'aquestes mascaretes del tipus general (21%) al superreduït (4%) va ser decidida el 18 de novembre de 2020 al Consell de Ministres, amb validesa fins al 31 de desembre de 2021.





SENSE NECESSITAT DEL "SÍ" PER PART D'EUROPA





Els ministres de Finances de la Unió Europea han donat aquest dimarts llum verda a actualitzar les normes de l'IVA, que donen més flexibilitat als estats per aplicar tipus reduïts o zero. La reforma de la directiva permet als governs rebaixar l'IVA a més productes i serveis sense necessitar l'aval de Brussel·les.





Entre els productes i serveis a què es pot reduir l'IVA estan els destinats a protegir la salut pública com les màscares o equipament mèdic i els que beneficien la transició ecològica i digital, així com alguns considerats bàsics. El nou text també inclou un mecanisme d'emergència per poder fer rebaixes d'IVA en circumstàncies excepcionals, com ara la creada per la pandèmia.





La directiva vigent fins ara obliga els estats a establir un IVA general superior al 15% i els permet aplicar-ne un de reduït que no sigui inferior al 5% a alguns productes. Tot i això, hi havia excepcions per a alguns països i un dels objectius de la reforma era abordar-les. Per aquest motiu, els ministres de Finances de bloc comunitari han acordat que les derogacions existents s'apliquin ara a tots els estats perquè tots siguin “iguals”.