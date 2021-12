Un 6% dels adults no té pensat vacunar-se contra la covid-19

Vacuna Covid-19 @ep





Una enquesta realitzada a finals de novembre per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i altres associacions europees de consumidors de Bèlgica, Itàlia i Portugal sobre una mostra representativa de prop de 4.000 persones d'entre 18 i 74 anys, revela els dubtes persistents d'un apreciable percentatge de la població per vacunar-se contra la covid-19.





Segons l'enquesta, a Espanya hi ha un 8% d'adults que asseguren que no s'han vacunat, un percentatge que quadra amb les xifres del Ministeri de Sanitat. D'aquests, tres de cada quatre, el 6% de la població adulta, no semblen decidits a fer-ho. Els motius principals són la manca de confiança en el procés d'elaboració i aprovació de la vacuna (41%), que aquest procés amaga interessos polítics/econòmics (32%), així com la possibilitat que algunes de les vacunes no siguin tan segures com s'anuncia (30%). Altres raons són la desconfiança en la seva efectivitat real (22%), la no pertinença a un grup de risc (16%) o que, senzillament, no creuen a les vacunes (12%).





A més, davant de la probable vacunació dels menors de 12 anys, el 9% dels pares espanyols enquestats es declaren en contra; i un altre 19% té dubtes.





A escala europea, l'enquesta revela també que dues de cada tres persones (64%) són favorables a la vacunació obligatòria, encara més quan es tracta de sanitaris (74%) i funcionaris de cara al públic (68%). Tot i que el consens baixa per a menors entre 12 i 17 anys (48%) i nens més petits (38%).





Pel que fa als tests de detecció del coronavirus, a Espanya es confirma la manca de recursos públics per realitzar-los en els darrers dotze mesos. En concret, un 5% denuncia que no ho van fer malgrat tenir un contacte estret amb una persona infectada, igual que un altre 4%, malgrat presentar símptomes compatibles amb la covid-19. De fet, des del novembre passat, un 11% dels enquestats es van fer un test en un centre privat perquè o bé no els ho feien o ho feien amb retard.





D'altra banda, són majoria (74%) els europeus que defensen la liberalització de patents de les actuals vacunes als països en vies de desenvolupament. Una opinió que comparteix OCU: l'aparició de la variant Òmicron torna a demostrar que el control de la malaltia passa necessàriament per ampliar la ràtio de vacunació a la resta dels països, especialment en els que disposen de menys recursos.





A més, l'Organització, en el si del grup Euroconsumers fa temps que defensa el desenvolupament d'un certificat digital Covid en àmbit europeu més senzill i efectiu. Actualment, cada país té normes diferents i, sorprenentment, un 18% dels enquestats apunta que no els ho van demanar als controls fronterers interns de la Unió Europea.