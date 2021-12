Els camioners amenacen de paralitzar Espanya durant tot el Nadal

El sindicat de CC.OO. ha advertit tant les patronals del transport de mercaderies per carretera com el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que portarà a terme una vaga generalitzada durant tot el període nadalenc, si no accepten seure amb els sindicats per debatre sobre el futur del sector .





La setmana passada, el Ministeri, va proposar a les patronals una sèrie de mesures per evitar el tancament que van convocar entre el 20 i 22 de desembre , entre les quals se proposava la limitació perquè la càrrega i descàrrega no la realitzin els camioners, però sense arribar a prohibir-ho, cosa que les empreses ja han rebutjat, que en demanen la prohibició.







Comissions Obreres ha traslladat en un comunicat que no esperava que el Ministeri s'assegués només amb la part empresarial a parlar d'aquest tipus de qüestions sense la representació dels treballadors. De fet, va remetre una sol·licitud a les dues parts perquè la taula del diàleg fos tripartida, però, segons el sindicat, cap dels dos no li va respondre.