Cas Neurona: Podem haurà d'aclarir perquè pagaments electorals van acabar en una barriada mexicana

Els investigadors van descobrir que la major part dels fons que Podem va adjudicar a Neurona Consulting durant la campanya per a les eleccions generals d'abril del 2019 van acabar en una societat instrumental anomenada Creative Advice Interactive Grou p, constituïda l'agost del 2015, sense logística de cap mena i radicada en un habitatge particular ubicada en una barriada de Mèxic o on es va perdre la pista dels diners .





De ahí que la acusación popular encabezada por la asociación de j uristas Prolege , haya pedido al juez instructor, Juan José Escalonilla , antes de que dé por terminada la investigación, una batería de diligencias para averiguar dónde fue a parar el dinero de todos los españoles i que es va perdre a Mèxic.





Un any i mig després que el jutge obrís aquesta causa sobre el finançament de Podem la investigació es troba en un punt clau atès que fins ara s'ha pogut esbrinar que Podem va contractar una empresa anomenada Neurona Comunidad SL, creada un mes abans de las elecciones generales en el municipio sevillano de Carmona, para la cobertura electoral durante los comicios del 28-A en 2019. Ua sociedad que parece ser que era una filial de la consultora Neurona Consulting aunque no ha quedado acreditado en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que investiga la causa. L'empresa que va prestar, presumptament, els serveis va ser la consultora mexicana però els diners van ser transferits a la companyia Creative Advice Interactive Group SA i el jutge desconeix per què es van transferir a aquesta societat aquests diners i on van anar a parar després.





Des de l'associació de juristes es recorda que "el rastre dels diners es perd a Mèxic en mans de l'empresa Creative Advice Interactive Group SA, sense que s'hagin acreditat que aquests diners hagin estat utilitzats per a la prestació dels serveis electorals contractats per Podem a l'empresa espanyola Neurona Comunitat SL. Per això considerem fonamental -afegeix Prolege- aclarir la ruta dels diners segons el resultat de la investigació , i que fins ara hi ha diversos fets determinants i sobre els quals haurà de declarar la persona jurídica", a r eferència a Podem que està imputada a la causa com a partit . " I el més important és saber realment on són els diners de Podem, en què s'ha fet servir i en mans de qui va acabar quan va ser transferit a Creative Advice Interactive Group SA".





Aquesta petició és important perquè una de les línies de recerca és l'existència d'una presumpta 'Caixa de Solidaritat' creada per finançar tots els partits d'esquerra del món i mitjançant aquesta fòrumula Podem podria haver desviat aquests diners per tornar una quantitat que anteriorment li va ser lliurada presumptament per a la creació de Podem a Espanya , amb Pablo Iglesias i Juan Carlos Monedero com a únics fundadors en actiu.





Durant aquesta instrucció judicial també es busca aclarir si els treballadors que van fer els 48 vídeos i 7 arxius, pels quals Podem va pagar 363.000 euros, eren empleats de la consultora Neurona o treballadors de Podemos.





En l'escrit remès al jutge, explica que "s'està acceptant com a acreditat indiciàriament que alguns vídeos van ser fets per treballadors de Neurona perquè testimonis ben alliçonats diuen que van veure 'gent de Neurona', però no hi ha cap prova amb base objectiva que els que diuen aquests que van venir de Mèxic a la campanya fossin treballadors de Neurona, ni la filial espanyola ni de la presumpta empresa mare mexicana”.







Per això, Prolege sol·licita al magistrat que requereixi a la mexicana Neurona Consulting perquè remeti els contractes laborals o mercantils, nòmines o factures dels honoraris que acreditin que algun empleat d'aquesta mercantil va treballar per als podemetes durant les eleccions generals esmentades . En concret, l'acusació sol·licita el contracte de Waldemar Aguado Butanda , de Franco Bertozzi i d' Alejandro Neyra Pinzón .





El jutge Escalonilla va sol · licitar a la UDEF de la Policia Nacional fer un peritatge dels 48 vídeos i 7 arxius lliurats per Podem per justificar el desviament de diners . Tot i això, l'acusació també demana que a més es realitzi un estudi de mercat de " material similar per poder determinar amb precisió el desviament que pogués existir entre el pagat i el preu de mercat dels serveis contractats ".