Va seure en un vàter, li va mossegar una serp i gairebé perd el penis

Serp verinosa





Un home de 47 anys del Regne Unit durant unes vacances en una reserva natural de Sud-àfrica va patir la mossegada d'una enorme cobra verinosa que li va saltar a sobre i li va mossegar als testicles.





L'home va sentir un dolor agut des dels seus genitals fins a l'abdomen i el pit durant tres hores, temps que va trigar a arribar l'helicòpter que el traslladaria a l'hospital més proper, ubicat a 350 quilòmetres. Va arribar amb els genitals inflats i morats, signe d'una necrosi escrotal; segons van informar els serveis mèdics.





Va començar llavors un procés mèdic llarg i dolorós, mitjançant el qual li van realitzar un lavabo quirúrgic als genitals, que va consistir a extirpar gran part dels teixits necrosats al costat de medicaments per controlar la febre, vuit dosis d'antídot de verí de serp i fins i tot una diàlisi per a les lesions que havien patit als ronyons.





Després de nou dies va ser traslladat a un hospital dels Països Baixos on els metges que el van atendre van documentar el seu cas a la revista Urology Case Reports. "Encara que no va desenvolupar seqüeles neurològiques, va requerir hemodiàlisi per lesió renal aguda", diu l'informe.





El pacient va requerir una cirurgia estètica a través de la qual se li va extreure un empelt de gruix total de l'engonal i se li va col·locar sobre el defecte del penis. Un any després les ferides havien cicatritzat bé i va poder continuar amb la vida de manera normal.





A l'informe, els metges adverteixen que les mossegades de serps causen entre 81 mil i 138 mil morts cada any a tot el món, i 400 mil discapacitats. Però adverteixen que les xifres podrien ser molt més altes, perquè la majoria d'aquests incidents tenen lloc a zones rurals on moltes vegades no són informats les autoritats.





Les mossegades de serps generalment ocorren a les extremitats, aquest és el primer cas sobre enverinament dels genitals que es registra. Encara que trobar-se amb aquests animals al vàter és més comú del que s'espera.





Ja s'han registrat altres incidents similars a Tailàndia, Malàisia i Àustria. Però cap de tan greu com aquest, ja que la cobra que el va mossegar és altament verinosa, per la qual cosa els metges sempre demanen que: “es descarregue el vàter abans de seure a països on hi hagi serps”.