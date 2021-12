L'Associació Espanyola de Petites i Mitjanes Fundacions i MicroBank potenciaran les empreses socials

Seu de Microbank/ @EP





El responsable de l'àrea legal de l' Associació Espanyola de Petites i Mitjanes Fundacions (Pymef), Ramon Pérez, directora general de MicroBank, Cristina González, i el director d'Institucions de CaixaBank, Javier Broncano, han signat un conveni de col·laboració per facilitar la finançament de projectes empresarials de caire social.





En virtut de l'acord, s'estableix una línia de finançament amb un import anual de cinc milions d'euros per finançar l'inici, la consolidació o l'ampliació d'empreses socials que generin un impacte positiu a la societat . Els préstecs podran pujar a un import de fins a 500.000 euros. Els beneficiaris podran ser entitats i empreses socials amb una facturació inferior als 30 milions d'euros .





Aquesta línia compta amb una garantia del Fons Europeu d'Inversions emesa en el marc del Programa de la Unió Europea per a l'Ocupació i la Innovació Social (EaSI) . Gràcies a aquest suport, les empreses socials podran accedir a aquests préstecs sense necessitat d'aportar garanties i en unes condicions altament competitives, que els permetran finançar inversions amb uns terminis de devolució de fins a deu anys (incloent-hi dotze mesos de carència).





Pymef és una associació de fundacions d'àmbit nacional que agrupa dos centenars de fundacions per tota la geografia espanyola tant d'abast autonòmic com nacional . Nascuda el 2017, el seu objectiu és ajudar a la constitució de noves fundacions i contribuir que les que ja estan constituïdes siguin una eina útil, àgil i eficaç al servei de l'interès general.





























MicroBank , el banc social de CaixaBank, completa el compromís de l'entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu a la societat. MicroBank té com a missió contribuir al progrés i el benestar de la societat facilitant finançament a aquells col·lectius i projectes on es generi un impacte social .





Durant els nou primers mesos del 2021, MicroBank ha finançat a Espanya 76.734 projectes amb impacte social per valor de 671,8 milions d'euros , dels quals 60.872 microcrèdits per valor de 363,3 milions d'euros es van destinar a fer front a necessitats puntuals de famílies. i 11.907 per un import de 151,4 milions d'euros es van concedir per donar suport a emprenedors i microempreses. Les línies específiques per sectors amb impacte social van aconseguir materialitzar a Espanya 3.955 projectes d'economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 157 milions d'euros durant els primers nou mesos del 2021.





En la concessió dels microcrèdits , a més de l'extensa xarxa d'oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i fer un seguiment dels projectes. Actualment, hi ha més de 300 entitats que col·laboren de manera activa per tota Espanya . Les entitats col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d'assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora .