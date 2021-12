L'Institut d'Estudis Catalans obre un portal web amb més de 7.000 documents digitalitzats

Començarà a preparar a mitjans del 2022 la nova edició del 'Diccionari Normatiu'/ EP





El secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Àngel Messeguer, ha destacat que la institució ha digitalitzat més de 60.000 referències i 7.000 documents que es poden consultar a un nou portal web d'accés obert, una iniciativa que s'emmarca a la seva pla de modernització.





En una entrevista d'Europa Press, ha destacat que l'actual programa de la institució sota la presidència de Teresa Cabré des del setembre preveu "una renovació interna i externa per donar a conèixer noves facetes de l'IEC".





Una d'aquestes noves facetes és la de modernització, digitalització i difusió del seu fons documental, que a través de la nova plataforma permet fer cerques especialitzades sobre temes o personatges concrets.





Aquesta nova eina ( https://arxiudigital.iec.cat/ ) també permet consultar catàlegs dels llegats personals de referents de les lletres, la política i la història catalana com Mercè Rodoreda, Lluís Nicolau d'Olwer, Ramon Alòs-Moner i Esteve Terradas, custodiats per l'arxiu històric de l'IEC.





EQUIP LIDERAT PER TERESA CABRÉ





Teresa Cabré, Presidenta de l'IEC/@EP



Actualmente, el IEC cuenta con más de 200 miembros de todos los ámbitos de conocimiento , con 28 sociedades filiale s de reúnen más de 10.000 miembros y está vertebrado por cinco secciones --la Histórico-Arqueológica, de Ciencias Biológicas, de Ciencias y Tecnología, la Filològica i la de Filosofia i Ciències Socials--.





Ha defensat que el nou equip de govern de l'IEC encapçalat per Cabré, la primera presidenta de la història a més d'un segle de la institució, "té majoria femenina, que aporta un enfocament interessant i nou".





COMPROMÍS AMB LA DIFUSIÓ DE CONEIXEMENT



Ha reivindicat el compromís i la vocació de la institució amb la investigació, la creació i la difusió "del coneixement a la societat, que és a qui es deu".





En aquest sentit, ha situat entre els objectius de la institució promoure, plantejar i abordar debats públics contemporanis, cosa que fa a través d'unes noves càpsules informatives en què membres de l'IEC aborden temes d'actualitat –com el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona-- i que la institució difon al seu espai web i xarxes socials.





UN PROJECTE BASAT A LA 'CATALANÍSTICA'



Ha explicat que actualment l'IEC opera sota un terme general que el nou equip de govern ha definit com a 'catalanística', un concepte que reuneix "tot aquest coneixement relatiu amb els territoris de llengua i cultura catalana".





També ha dit que no serà fins a mitjans del 2022 que es plantejarà i iniciarà la preparació d'una nova edició del Diccionari Normatiu de l'IEC, i en aquest període també es pretén impulsar la figura d'un gestor de projectes europeus i diversos programes de recerca competitiva en col·laboració amb centres i universitats.





Sobre les modificacions relatives al llenguatge inclusiu i el col·lectiu LGTBI, ha defensat la diversitat i la tolerància però ha advocat per ser rigorosos, diu, amb la llengua: “Hi ha sobrada

quantitat de vocabulari relatiu al col·lectiu per recórrer a neologismes".





RESPECTE I SUPORT, LES SEVES PETICIONS A LES ADMINISTRACIONS



Preguntat per les seves peticions a les administracions, ha demanat reconeixement i suport per desenvolupar amb èxit els objectius del programa i "enfortir les col·laboracions" amb altres institucions de l'àmbit català, com ara diputacions, ajuntaments i entitats dedicades a la cultura catalana .





També ha demanat aquesta protecció perquè l'IEC segueixi sent reconegut com una autoritat útil, productiva i al servei de la població: “Un ha de reforçar el que pot oferir, i després demanar. Ha afegit que al Govern central li demana” respecte a una identitat, una cultura i una manera de fer, que no és de fa 20 anys, sinó que té molts anys de persistència dins de l'Estat”.