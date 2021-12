Descobreix tots els detalls del Congrés del PSdeG

Victòria del grup del nou secretari xeral del PSOE gallec, que aconsegueix ampliar els seus suports durant el Congrés amb fitxatges com el de Leiceaga.





Amb tot, no va ser un conclave de pau. La presidència del Congrés va haver de rebutjar una llista alternativa de Caballero per defectes de forma. Caballero es presenta com a víctima d'una estratagema d'última hora.





El PSOE obre una nova etapa amb l'esperança que el president de la Deputació de la Corunya es converteixi en el tercer president socialista de la Xunta. Formoso compta amb el suport de gairebé tot l'aparell -inclosos històrics que es van deixar veure com Besteiro o Pepe Blanco- i amb el de Moncloa, en altre temps aliada d'un Cavaller al qual ha deixat caure.





El regidor herculí Lage Tuñas a la dreta de Formoso i davant de Carmela Silva, es converteix en el número 2 de l'organització, cosa que reflecteix el paper clau de la Corunya en la caiguda de Caballero





El senador Xoaquín Fernández Leiceaga, que ocupava la presidència del PSdeG durant l'etapa de Gonzalo Caballero, serà el responsable de l'àrea de Política Econòmica a l'executiva del nou líder de la formació a Galícia, Valentín González Formoso.

La nova direcció del PSdeG ha estat aprovada aquest dimecres al XIV Congrés Nacional amb 343 vots a favor, 78 en blanc i tres nuls, de manera que ha rebut el 81% dels suports.





Això implica que almenys una part del bàndol de Gonzalo Caballero s'ha sumat al bàndol del triomfador, Valentín González Formoso, al llarg de la celebració del congrés. Cal recordar que Caballero va sumar el 32% de vots a favor del seu informe de gestió el primer dia.





Pedro Sánchez aplaudeix la proclamació de Formoso. Moncloa va ser clau al seu dia en l'ascens de Caballero, a qui ha deixat caure després de constatar la seva derrota electoral davant de Feijóo conscient que part de l'aparell del PSdeG sempre va considerar el vigués un petit grill.





Es pot deduir, per tant, que el nou líder va començar el Congrés amb un 68% dels suports i ho acaba amb un 81%., després d'integrar alguns actors que van recolzar al seu dia el líder sortint.





Una victòria numèrica molt necessària per a Formoso. Especialment perquè no ha aconseguit evitar que el seu llançament com a líder gallec estigués entelat per les cuites interna.





DIFÍCIL PAPERETA PER A L'ALCALDE DE SANTIAGO

L'última, el rebuig de l'organització del Congrés a les llistes presentades a última hora pel bàndol de Caballero . Els seus afins van presentar candidatures alternatives tant al Comitè nacional com al Federal en finalitzar sense acord les negociacions durant la primera jornada del XIV Congrés Nacional del PSdeG.





D'acord a fonts properes al bàndol guanyador consultades per Galiciapress, aquestes llistes de Caballero eren invàlides per defectuoses. En primer lloc, per presentar-se fora de termini, que acabava a les 11 de la nit però diuen que no es van lliurar fins gairebé les 12 hores, després que la Presidència concedís un termini fins a les 11.30 hores. En segon lloc, perquè hi havia noms repetits i hi faltaven documents nacionals d'identitat.





Aquestes fonts indiquen a aquesta redacció que Formoso va oferir ahir un pacte a Caballero per integrar candidatures i assabentar la destral de guerra. L'oferta passaria per 35 llocs al Consell Nacional -màxim òrgan entre Congressos- i que el mateix Gonzalo Caballero fos un dels representants al Consell Federal del PSOE.





La versió de Caballero és diferent, lògicament. El dirigent salienta acusa els oficialistes de fer-li un estratagema, prometent a la tarda integrar els crítics per després dir a última hora que no hi havia acord. És evident, a més, que Caballero va tenir problemes per emplenar una llista de 210 membres per al Consello Nacional, òrgan que era de 45 fins ahir.

















El fitxatge a darrera hora de Leiceaga es pot interpretar com un intent de reconciliació, o almenys un gest, per part dels vencedors.





Tinguin raó els uns o els altres, és evident que no hi va haver acord i això va portar Caballero a intentar presentar una alternativa a darrera hora. Alternativa derrotada per defectes formals confirmats per la presidència de Xosé Sánchez Bugallo . Caballero va acusar ahir l'alcalde de Santiago, que va recolzar Formoso a les primàries, de posar "traves" a les seves llistes.





IMPORTÀNCIA DEL FITXATGE DE LEICEAGA

Una polèmica que ara queda en part tapada pel fitxatge del també compostel·là Leiceaga, en principi afí a Caballero. L'excandidat a la Xunta va ser un dels principals col·laboradors de Gonzalo Caballero durant la seva etapa com a secretari xeral dels socialistes gallecs.

A l'executiva del PSdeG tindran un pes especial l'alcaldessa de Lugo, Lara Méndez, que ocuparà la Vicesecretaria Xeral. A més, l'edil corunyès José Manuel Lage Tuñas serà el secretari d'Organització i la titular de la Diputació de Pontevedra, Carmela Silva, la nova presidenta de la formació.





Cal recordar que Caballero només tenia el suport de la majoria de l'aparell provincial a Ourense, que es queda sense representants de pes . A més, és notori l'enfrontament entre el grup d'afins i l'executiva corunyesa, en particular amb Lage Tuñas, nou secretari d'organització. Els propers a Caballero sempre van considerar Lage Tuñas com un dels cervells de l'estratègia de desgast al derrotat exsecretari xeral.





En definitiva, encara queda al davant el discurs de Pedro Sánchez i el final del nou secretari gallec. La nova direcció del PSdeG aconsegueix fer pinya però no tancar les ferides obertes després de la derrota a les autonòmiques, el sorpasso del Bloc i les agres primàries d'aquesta tardor. Almenys, no totes, encara que cal veure el calat real del fitxatge de Leiceaga.





DOS SECTORS CRÍTICS AL PSDEG

Caballero surt encara més perdedor del Congrés, amb menys suports, conservant un poder limitat però tot i així rellevant, sobretot en algunes institucions com el Parlament de Galícia i entre les bases, on va sumar aproximadament el 40% dels vots de les primàries.





A les seves avortades llistes anaven de números dos i tres els diputats Paloma Castro i Martín Seco, respectivament. A més, la tancava un altre diputat, l'exregidor de Santiago Luis Toxo Ramallo .







Hi va haver una altra llista no oficialista, amb els alcaldes de Cedeira (La Corunya), Pablo Moreda; Forcarei (Pontevedra), Verònica Pichel; i Pedrafita do Cebreiro (Lugo), José Luis Raposo. També participava l'exregidora de Santiago i avui diputada autonòmica Noa Díaz, com a número u d'aquesta alternativa.