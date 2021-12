El Govern central pujarà el preu del tabac i prohibirà fumar a terrasses i cotxes

Carolina Darias @ep





El Ministeri de Sanitat ha fet un pas més en la lluita contra el consum de tabac a Espanya. Carolina Darias , la titular de la cartera ministerial, ja té dissenyat un Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme per al període 2021-2025, i està previst que s'aprovi en les properes setmanes.





A l'últim esborrany de la llei, compartit per La Razón, Sanitat proposa, entre altres mesures, pujar la fiscalitat al tabac i ampliar els espais lliures de fum, "fent que sigui possible desenvolupar una rutina diària allunyada d'un ambient” afectat per aquesta substància.





"Si bé s'han aconseguit grans avenços en aquest sentit en revisions normatives prèvies, és important continuar fent un esforç per continuar incrementant aquests espais lliures d'emissions i aconseguir que una persona no fumadora pugui exercir el seu dia a dia sense veure's exposada", diu. l'esborrany recollit per La Razón.





El projecte de Sanitat també posa l'ull als espais privats : “Un altre cas és el de l'àmbit privat. En aquest sentit, cal posar èmfasi en la conscienciació sobre fumar en espais privats quan es conviu amb algú més (tant a casa, cotxe, etc.) i especialment en el cas de nens i nenes, i persones amb problemes de salut”.





















El ministeri de Darias vol abordar “l'ampliació legislativa dels espais sense fum de tabac i sense aerosols de cigarretes electròniques i productes relacionats en determinats ambients comunitaris i socials a l'aire lliure, i en certs espais de l'àmbit privat”, citant de nou “els vehicles particulars”. A l'àmbit públic, les terrasses dels establiments d'hostaleria es convertirien en un espai lliure de fum, segons asseguren els experts consultats.





L'esborrany contempla “ impulsar la revisió de la fiscalitat per aconseguir un increment i aproximació del preu de tots els productes del tabac i dels dispositius d'escalfament utilitzats per al consum”.