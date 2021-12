El Govern central proposa a l'exministra d'Educació, Isabel Celaá, com a nova ambaixadora del Vaticà

Isabel Celaá @ep





El Govern ha proposat a l'exministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá , com a nova ambaixadora del Vaticà, un càrrec perquè el que la Santa Seu ha de donar el plàcet abans d'accedir-hi, segons ha informat 'elDiario.es' i han confirmat fonts governamentals.





Celaá substituiria així Carmen de la Peña Corcuera que des de novembre de 2018 ocupa el càrrec diplomàtic al Vaticà. L'exministra va sortir de l'Executiu a l'última remodelació del juliol i va deixar la cartera d'Educació i Formació Professional a Pilar Alegría . També va ser portaveu del Govern a la primera legislatura de Pedro Sánchez, un lloc que va cedir a l'actual titular d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero .





L'exministra, professora de professió, va exercir de consellera d'Educació, Universitats i Recerca al Govern del PSE-EE, presidit per Patxi López, des de l'any 2009 al 2012. Va impulsar la reforma de l'Educació Pública Basca, apostant pel trilingüisme i la incorporació de noves tecnologies a centres escolars.





Va començar les seves responsabilitats institucionals en matèria d'educació el 1987 per posteriorment ocupar, al Parlament Basc, càrrecs de vocal a la Comissió d'Agricultura i Pesca, així com a la Comissió de Sanitat i a la Comissió d'Educació i Cultura, entre d'altres llocs, a la VI Legislatura del Govern Basc, on era parlamentària del Grup Socialistes Bascos-Euskal Sozialistak.





D'aquesta manera, Celaá segueix els passos de l'exministre de Cultura i Esport José Manuel Rodríguez Uribes, que va ser nomenat pel Consell de Ministres com a nou ambaixador davant la UNESCO després de sortir de l'Executiu. Segons l'Associació de Diplomàtics Espanyols (ADE), hi ha cinc ambaixadors polítics: a Andorra, Angel Ros Domingo; el de Cuba, Ángel Martín Peccis; la de l'OEA, Carmen Montón, i el de l'OCDE, Manuel María Escudero.