Catalunya està aquest dijous en risc per onades, pluja, neu i allaus

Gran part d'Espanya estarà aquest dijous 8 de desembre en risc o risc important per fenòmens costaners, nevades, pluges, vent, allaus o desglaç, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).





A Catalunya , Barcelona estarà en risc per vent i onades; Girona en risc per nevades i onades; Lleida en risc important per nevades i en risc per pluges, vent i allaus; i Tarragona en risc important per onades i en risc per pluges.





A Aragó, Osca estarà en avís taronja per nevades i en avís groc per pluges, vent, allaus i desglaç; Terol en avís groc per vent; i Saragossa en avís taronja per nevades.





Les onades, en avís taronja, les precipitacions i el vent tindran en avís el Principat d'Astúries; ia les Illes Balears estaran en risc per onades i vent Eivissa, Formentera i Menorca; i Mallorca estarà en risc important per onades i en risc per vent.





Per part seva, Cantàbria estarà en risc important per fenòmens costaners i en risc per pluges i vent; ia Castella i Lleó, el vent tindrà en avís groc Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Segòvia, Sòria i Zamora; el desglaç en avís taronja a Burgos, Lleó i Palència; les nevades en avís groc a Burgos, Lleó, Palència i Segòvia; i les pluges a Burgos, Lleó i Palència.





Les onades també tindran en avís taronja les províncies gallegues de la Corunya, Lugo i Pontevedra; i la Serra de Madrid estarà en avís groc per nevades i vent.





Per la seva banda, la Comunitat Foral de Navarra estarà en risc important per pluja i avís groc per nevades, allaus i desglaç; i, al País Basc, les onades tindran en risc important Guipúscoa i Biscaia, que també estaran en risc per pluges. Finalment, a la Comunitat Valenciana, Alacant i València i Castelló per vent.





Aquest dijous, a la meitat nord peninsular, el cel estarà ennuvolat o cobert amb precipitacions. Al nord de Galícia, comunitats cantàbriques i entorn del Pirineu seran persistents, podent a més arribar a ser forts al Cantàbric oriental i al Pirineu occidental. De manera més feble es poden estendre fins al sistema Central i el sud del sistema Ibèric, i, amb menys probabilitat, fins a àrees litorals de Catalunya.





A l'est de les Balears, estarà ennuvolat amb alguns xàfecs potser acompanyats de tempesta al principi, tendint a remetre. A la resta de l'àrea mediterrània, poc ennuvolat o amb intervals ennuvolats, principalment amb núvols de tipus mitjà i alt.





A la resta de la Península, s'espera nuvolositat en augment, sense descartar alguna precipitació feble a les muntanyes de l'interior sud-est. Cels ennuvolats a les Canàries, amb precipitacions al nord de les illes de més relleu, sense descartar-les del tot en altres zones.





La cota de neu se situarà al nord-est peninsular en 400/800 metres, pujant a 1.800/2.000 metres; i al nord-oest, 800/1.500 metres pujant a més de 2000 metres.





Les temperatures màximes pugen a la meitat nord-oest peninsular i baixen a l'extrem nord-est. Les mínimes augmenten a Galícia i Astúries i tendeixen a baixar a l'àrea mediterrània.





A més, aquest dijous s'esperen gelades febles en àrees de muntanya, més intenses als Pirineus. Pocs canvis tèrmics a la resta del país.





Els vents bufaran forts o amb intervals de fort de l'oest o nord-oest a les àrees cantàbrica i mediterrània, així com a zones de muntanya del nord i aquest peninsular. Vent de l'oest o nord-oest a la resta de la Península. A les Canàries bufaran alisis amb intervals de fort.