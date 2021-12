El Govern central descarta noves restriccions per a Nadal

Isabel Rodríguez @ep





La portaveu del Govern, Isabel Rodríguez , ha subratllat que la vacunació i l'ús de les mascaretes permeten afrontar amb seguretat les festes de Nadal i que la perspectiva de l'Executiu és evitar restriccions pel Covid-19.





D'aquesta manera, ha indicat que les decisions es prendran de forma concertada amb les comunitats autònomes, però ha assenyalat que la situació és "ben diferent" al Nadal de l'any passat i no es preveuen restriccions que, a més, podrien afectar sectors econòmics .





En roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha assenyalat que la diferència substancial respecte al 2020 és "l'èxit" del procés de vacunació i la "responsabilitat absoluta" de la ciutadania, que segueix utilitzant la mascareta de forma massiva, permeten afrontar unes festes nadalenques amb seguretat.





I és que ha defensat que la incidència d'Espanya és més baixa que altres països precisament per aquests dos factors, i per això la guia de l'Executiu és "vacunació i precaució", la "ciència i la prudència".





Per tant, està convençuda que, després de l'experiència en els moments més durs amb restriccions per la pandèmia, la ciutadania gaudirà d'aquesta festivitat amb seguretat i ha interioritzat l'ús de mascareta fins i tot a l'exterior (malgrat no ser obligatori quan hi ha més de metre i mig de distància), els consells de ventilació a zones interiors o evitar aglomeracions.





Rodríguez ha ressaltat que, en matèria de vacunació se segueixen fent passos "a bon ritme" com ampliar el procés d'immunització contra el Covid-19 a nens entre els 5 i els 11 anys. D'aquesta manera, ha pronosticat que a la meitat del mes arribaran les noves dosis i que la inclusió d'aquest nou col·lectiu permetrà continuar controlant la incidència de la malaltia.