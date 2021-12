Mercadona apujarà el sou als seus treballadors perquè no perdin poder adquisitiu amb la pujada de preus

Mercadona @ep





Mercadona apujarà el sou a la seva plantilla a partir de l'1 de gener del proper any per adaptar-lo a la inflació, és a dir, per tal d'aplicar la pujada de l'IPC al tancament d'aquest exercici, que es preveu se situï a l'entorn del 5 %, de manera que els empleats no perdin poder adquisitiu.





"Mercadona, com fa i ha fet sempre, incrementarà el sou dels seus treballadors conforme a l'IPC acumulat al tancament de l'any. Per tant una vegada el coneguem, procedirem a aplicar-ho perquè les nostres treballadores i treballadors no perdin poder adquisitiu", ha assegurat la companyia de supermercats, que ocupa un total de 93.300 treballadors a Espanya.





Des de la companyia presidida per Juan Roig han ressaltat que és la seva responsabilitat com a “empresa socialment responsable” seguir aplicant iniciatives per satisfer les persones que conformen la seva plantilla.





D'aquesta manera, segons ha avançat 'Expansión', el líder de la distribució es converteix en la primera gran empresa que pren mesures per evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels seus més de 93.000 treballadors a Espanya per la inflació.





La companyia ha precisat que avui no pot assegurar que l'increment de l'IPC sigui del 5% al tancament de l'any.





Tot i això, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar un 0,4% al novembre en relació amb el mes anterior i va situar la taxa interanual en el 5,6%, dues dècimes més que a l'octubre i el nivell més alt en 29 anys, a causa de l'encariment dels aliments i, en menor mesura, de les gasolines.





Amb la dada de novembre, la més elevada des del setembre del 1992, l'IPC interanual encadena la seva onzena taxa positiva consecutiva.





Segons Estadística, en el comportament interanual de l'IPC destaca la pujada dels preus de l'alimentació i, en menor mesura, dels carburants i els lubricants per a vehicles personals, en contrast amb els descensos que van experimentar el novembre del 2020.