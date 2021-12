Atropellen mortalment un home mentre caminava per la C-15 a Vilanova

Recurs EP





Un home ha mort aquest dijous a la matinada després de ser atropellat per un turisme mentre caminava per la carretera C-15 al seu pas per Vilanova i la Geltrú.





El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat en un comunicat que els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 2.18 hores, i que arran de l'accident, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres unitats Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Amb aquesta víctima són 123 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.