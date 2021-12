Xavi: "El Barça no es mereix ser aquí i em foti"

Xavi Hernández @ep





L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández , va assegurar que el club "no mereix" estar eliminat de la Lliga de Campions i haver de lluitar per la Lliga Europa i es va mostrar fastiguejat per no haver pogut evitar la derrota a Munic i quedar fora d'una elit europea a la qual intentarà tornar amb lluita i feina.





“ Avui comença una nova etapa, comença de zero i a treballar per tornar al Barça on mereix, que és lluitar per la 'Champions' i no per l'Europa League. El Barça no es mereix ser aquí, hi ha moltes circumstàncies que han fet estar així , però em foti perquè estic al càrrec ara ”, va assegurar a Movistar Lliga de Campions.





Encara que per a Xavi la paraula fracàs no existeix --"ho hem intentat i qui ho intenta no fracassa. Hi ha resignació"--, va reconèixer que el Bayern va ser millor i va enviar el Barça a una "nova realitat" que no està a l'alçada de entitat.





"Avui sí, avui el Bayern ha estat millor i superior. Ho hem intentat però ens han sotmès. Nosaltres volem normalment sotmetre el contrari i avui ha estat al revés, és la dura realitat que tenim ara. Però comença una nova etapa", va lamentar .





“ Cal exigir-nos molt més perquè som el Barça . Això ha de ser un punt d'inflexió per anar junts, per canviar la dinàmica, i per canviar moltes coses perquè avui no hem competit. Això és la 'Champions' i ara som a la Europa League. És la situació que tenim i el Barça no se la pot permetre”, va reiterar.





Per això va demanar canviar aquesta dinàmica "des de ja". "Comença una nova era i una nova etapa i treballarem per portar el Barça on es mereix, que no és l'Europa League. Me'n vaig emprenyat, és la nostra realitat i em fot molt afrontar aquesta nova realitat. Però cal afrontar-la, no en queda una altra", va aportar.





"Però insisteixo, treballarem molt dur per posar el Barça on es mereix. És la nostra realitat, ara cal guanyar aquesta Europa League i cal competir, guanyar partits i veure fins on podem arribar", va manifestar, intentant ser optimista.