L'OMS crida els països a actuar "ara" davant Òmicron perquè les properes setmanes són claus

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha emplaçat els països del món a actuar amb rapidesa, ja que els propers dies i setmanes determinaran el desenvolupament de la variant Òmicron.





"Si els països esperen que els seus hospitals comencin a omplir-se, serà massa tard. No esperin. Actuïn ara", ha sostingut el director general de l'organització, Tedros Adhanom.





Aquest missatge també l'ha adoptat la doctora Maria Van Kerkhove, epidemiòloga de l'OMS, i va recalcar que no s'ha de reaccionar al gener o al febrer i va exalçar "la utilització d'eines de salut pública d'eficàcia provada per reduir la transmissió". " La situació segueix sent molt diversa a tot el món i (la variant) delta segueix sent dominant a nivell mundial ", ha destacat.





Fins ara, el director general de l'OMS ha revelat que un total de 57 països han notificat la presència d'Ómicron i ha advertit que aquest nombre creixerà perquè la seva propagació global i el gran nombre de mutacions suggereixen que podria tenir un gran impacte en el curs de la pandèmia, encara que encara se'n desconeix l'abast.





"Demanem a tots els països que augmentin la vigilància, les proves i la seqüenciació. Les proves de diagnòstic existents funcionen, tant la PCR com les proves ràpides basades en antígens. Les dades recents de Sud-àfrica suggereixen un risc més gran de reinfecció amb òmicron, però calen més dades per treure conclusions més fermes", ha afirmat.





Per part seva, el doctor Michael Ryan, responsable de la resposta d'emergència de l'Organització, ha incidit en el tema de la transmissibilitat del virus i ha indicat que la seva condició de transmissible no el converteix "en més virulent o letal".





"Si permetem que els virus es transmetin sense control, generaran més. Ja ho vam veure amb delta i amb altres variants. Si es permet que es propaguin sense control, encara que no siguin individualment més virulents o letals, simplement generen més casos. Exerceixen pressió sobre el sistema sanitari i moren més persones. Això és el que podem evitar”, ha avisat.