Ayuso, a l'esquerra: "No derogarem cap llei LGTBI. Deixin de col·lectivitzar els homosexuals i transsexuals"

Isabel Díaz Ayuso @ep





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha avisat aquest dijous que el Govern regional no derogarà "cap llei LGTBI" i ha demanat als partits d'esquerra que "deixin de col·lectivitzar homosexuals i transsexuals".





“ No derogarem cap llei LGTBI. No tindran motius per anar a les pancartes com tant els agrada. No tenen motius; deixin de col·lectivitzar els homosexuals i transsexuals perquè no derogarem cap d'aquestes lleis ”, ha recalcat la presidenta durant la Sessió de Control al Ple d'aquest dijous a la pregunta del portaveu adjunt del PSOE, Jesús Celada, sobre el seu pacte de Pressupostos amb Vox.





A més, Ayuso creu que si haguessin dut a terme les estratègies proposades pels socialistes, haguessin acabat "arruïnant" la Comunitat de Madrid. Per això, li ha tornat a avisar que continuaran apostant per les classes mitjanes "i els currits".





"El 80% de les desigualtats les causa la desocupació, l'atur i vostès estan sent una fàbrica de pobresa i misèria. Ciutadans de primera i de segona no és igualtat, això és socialisme. ¿De quina igualtat em parlen si estan arruïnant Espanya? ", ha llançat la dirigent madrilenya.





Per la seva banda, el portaveu adjunt del PSOE ha lamentat que signi aquest acord pressupostari amb Vox amb 13 punts i jugui "a la distracció" i a la "lletra petita" amb els drets LGTBI. "¿Imposaran el pin parental? ¿Enganyaran la ciutadania amb la reforma fiscal que avui porten a aquesta cambra? Per cert, idea original de Vox", ha llançat Celada.





El parlamentari ha lamentat que aquesta rebaixa fiscal només beneficiï el 7% dels contribuents i que afecti només en 5 euros al mes el 70% de la població madrilenya. Tot i això, ha dit a Ayuso que tenen alguna cosa en comú que tots dos estan a l'oposició, la del PSOE fer tasca d'oposició al seu Govern i la d'Ayuso al seu líder, Pablo Casado.