Pfizer/BioNTech confirma que la seva vacuna és eficaç davant d'Òmicron després de la tercera dosi

Pfizer i BioNTech han anunciat els resultats d'un estudi inicial de laboratori que demostra que els anticossos induïts per la seva vacuna contra la Covid-19 (Pfizer-BioNTech) són eficaços per neuralitzar la variant Òmicron del SARS-CoV-2 després de tres dosis, cosa que suggereix que dues dosis poden no ser suficients per protegir davant l'esmentada nova variant.





De fet, els sèrums obtinguts dels vacunats un mes després de rebre la vacuna de reforç van neutralitzar la variant Òmicron a nivells comparables als observats per a la proteïna de bec del SARS-CoV-2 de tipus salvatge després de dues dosis.





Vacuna de Pfizer @ep





En canvi, els sèrums dels individus que van rebre dues dosis de l'actual vacuna Covid-19 van mostrar, de mitjana, una reducció de més de 25 vegades en els títols de neutralització contra la variant Òmicron en comparació del tipus salvatge , “el que indica que dues dosis de la vacuna poden no ser suficients per protegir contra la infecció amb la variant Òmicron", aclareixen les dues companyies en un comunicat.





No obstant això, com que la gran majoria dels epítops a què es dirigeixen les cèl·lules T induïdes per la vacuna no es veuen afectats per les mutacions d'Òmicron, les empreses creuen que els individus vacunats poden seguir estant protegits contra les formes greus de la malaltia . Estan vigilant estretament l'eficàcia al món real contra Ómicron, a nivell mundial.





És possible que s'aconsegueixi una protecció més sòlida amb una tercera dosi , ja que les dades dels estudis addicionals de les empreses indiquen que un reforç amb l'actual vacuna Covid-19 de Pfizer i BioNTech augmenta els títols d'anticossos en 25 vegades.





Segons les dades preliminars de les empreses, una tercera dosi proporciona un nivell d'anticossos neutralitzants contra Òmicron similar al que s'observa després de dues dosis contra el tipus salvatge i altres variants que van sorgir abans d'Òmicron. Aquests nivells d'anticossos s'associen a una alta eficàcia tant contra el virus de tipus salvatge com contra aquestes variants.





Una tercera dosi també augmenta fortament els nivells de cèl·lules T CD8+ contra múltiples epítops de la proteïna de l'espiga, que es consideren correlacionats amb la protecció contra la malaltia greu. En comparació amb el virus de tipus salvatge, la gran majoria d'aquests epítops romanen inalterats a la variant d'espiga Òmicron.





" Tot i que dues dosis de la vacuna poden seguir oferint protecció contra la malaltia greu causada pel cep Òmicron, d'aquestes dades preliminars es desprèn que la protecció millora amb una tercera dosi de la nostra vacuna ", ha apuntat el president i director general de Pfizer, Albert Bourla. "Garantir que el nombre més gran possible de persones estigui completament vacunat amb la primera sèrie de dues dosis i un reforç continua sent la millor línia d'acció per prevenir la propagació de COVID-19".





"El nostre primer conjunt de dades preliminars indica que una tercera dosi podria seguir oferint un nivell suficient de protecció davant de la malaltia de qualsevol gravetat causada per la variant Òmicron", ha afirmat per part seva el doctor Ugur Sahin, director general i cofundador de BioNTech .





"Les àmplies campanyes de vacunació i reforç a tot el món podrien ajudar-nos a protegir millor la gent a tot arreu i a superar la temporada d'hivern. Seguim treballant en una vacuna adaptada, que creiem que ajudarà a induir un alt nivell de protecció contra la malaltia COVID-19 induïda per Ómicron, així com una protecció perllongada en comparació amb la vacuna actual", ha afegit Sahin.





Encara que aquests resultats són preliminars, les companyies seguiran recopilant més dades de laboratori i avaluant l'eficàcia al món real per valorar i confirmar la protecció contra Òmicron i informar sobre el camí més eficaç a seguir.





DESENVOLUPAMENT D'UNA VACUNA ESPECÍFICA PER A ÒMICRON





El 25 de novembre, les empreses van començar a desenvolupar una vacuna Covid-19 específica per a Ómicron. El desenvolupament continuarà segons allò previst en cas que es necessiti una adaptació de la vacuna per augmentar el nivell i la durada de la protecció contra aquesta nova variant.





Així, els primers lots de la vacuna basada en Òmicron poden produir-se i està previst que estiguin preparats per lliurar-los en un termini de 100 dies, en espera de l'aprovació reglamentària. A més, Pfizer i BioNTech han provat altres vacunes específiques de la variant que han produït títols de neutralització molt forts i un perfil de seguretat tolerable.





Basant-se en aquesta experiència, les empreses confien plenament que, si cal, podran subministrar una vacuna basada a Òmicron el març de 2022 . Així mateix, també han iniciat prèviament assaigs clínics amb vacunes específiques de la variant (Alpha, Beta, Delta i Alpha/Delta Mix) i les dades d'aquests estudis es presentaran a les agències reguladores de tot el món per ajudar a accelerar el procés d'adaptació de la vacuna i obtenir l'autorització reguladora o l'aprovació d'una vacuna específica d'Òmicron, si escau.





Les dues companyies han anunciat prèviament que esperen produir quatre mil milions de dosis d'aquesta vacuna el 2022, i no s'espera que aquesta capacitat canviï si cal una vacuna adaptada.