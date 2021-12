​Leonard Carcolé: d'artífex de la gran privatització de l'aigua a Catalunya a gurú d’Eloi Badia

Carcolé l'home de l'aigüa que no sap el que vol pero cobra de tothom/ @Catalunyapress





Leonard Carcolé: D'artífex de la gran privatització de l'aigua a Catalunya a guru d’Eloi Badia

Leonard Carcolé, home de confiança d’Artur Mas i promotor de la privatització d’ATLL, i Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l’Ajuntament de Barcelona de BComú i vicepresident de l’Àrea d’Ecologia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, han tornat a exhibir la seva aliança en el primer Congrés per la Gestió Pública del Servei d’Aigua.





Tweet del taller promocionat per AMAP on ha participat Leonard Carcolé com autor d'una guia de l'entitat/ @Catalunya





Ambdós han participat en aquesta trobada organitzada per l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) celebrada a Terrassa. La consultora que dirigeix Leonard Carcolé -CAPIOL, Infrastructure and Asset Management- obté des de fa anys contractes dels municipis de l’òrbita de l’AMAP, que presideix Eloi Badia.





Captura de la Guia d'AMAP el·laborada per CAPIOL segons figura a la web de l'entitat/ @Catalunyapress





Aquests ajuntaments que volen gestionar de forma directa el servei d’aigua encarreguen a CAPIOL l’estudi que requereix la llei i el resultat del tots els seus informes en tots els casos és que el més eficient per a la ciutadania és la gestió directa, objectiu que persegueixen els ajuntaments que l’encarreguen i que formen part de l’AMAP.





Aquest encàrrec que es fa a una consultora que ja ha demostrat la seva animadversió per les operadores privades pot veure’s immers en un greu conflicte d’interessos per part de Carcolé. També és qüestionable la legitimitat que té un estudi dirigit cap a unes conclusions ja preestablertes. I en aquest sentit els encarregats d’habilitació nacionals dels consistoris hauran de vetllar pels interessos dels veïns de les poblacions afectades per aquesta manera de fer al món local.





La croada de Carcolé i Badia contra les operadores d’aigua privades els ha portat a teixir una aliança que està resultant molt lucrativa en ingressos per l’especialista de l’aigüa, Leonard Carcolé que un día vol contribuïr a privatitzar l’aigüa en Alta i desprès abandera la remunicipalització en baixa, juntament amb els seus socis de l’empresa CAPIOL i sense despentinar-se. Units per aquesta causa, Carcolé és capaç de deixar de banda el seu passat com a membre destacat del nucli dur del sector dels negocis al voltant de l’antiga Convergència per anar amb Eloi Badia membre de la cúpula dels comuns en la seva lluita contra les operadores de serveis mediambientals.





La guerra contra les operadores privades que va iniciar Eloi Badia l’any 2015, quan arriba a l’Ajuntament de Barcelona, el va portar a la creació, l’any 2017, de l’AMAP, al capdavant de la qual va situar la seva mà dreta, Lluís Basteiro. La carrera professional de Basteiro, membre d’Enginyeria sense Fronteres, està lligada a Badia. Del 2017 al 2020, Lluís Basteiro ha estat conseller de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA., societat creada per l’Ajuntament de Barcelona i que depèn de Eloi Badia. Cal recordar també que l’any 2019 ambdós van protagonitzar un sonor escàndol quan Badia va intentar collocar-lo – a Basteiro- a dit a l’AMB per a ocupar el càrrec de director de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’entitat metropolitana.





Sense cap mena d’ètica, Eloi Badia, ha convertit CAPIOL en la consultora de referència de l’AMAP, un ens que ha posat al servei de la seva lluita personal contra les operadores d’aigua privades de la mateixa manera que va fer des de l’Ajuntament de Barcelona i amb el cost econòmic que per les arques municipals va tenir la seva dèria. De fet, la lluita de Badia va més enllà de l’aigua; la demonització o persecució de les empreses per part del regidor de Barcelona en Comú ha estat el leitmotiv de la seva gestió des que va desembarcar amb la seva legió d’entitats a l’Ajuntament de Barcelona. Sempre les mateixes i regades amb subvencions públiques any rere any.





D’aquesta manera, l’Ajuntament de Ripollet ja li ha encarregat dos estudis per un import total de 35.000 euros, Sant Cugat també, Corbera i Berga amb el propòsit de demostrar que el millor model de gestió és el que ells volen implantar als seus municipis. La validesa d’aquests estudis de part des d’un bon inici és més que qüestionablem donat qui els escriu i qui ha recomanat l’empresa que els escriu.





Cal tenir present que l’ordenament jurídic exigeix que les Administracions públiques que vulguin gestionar directament un servei públic, sense comptar amb la collaboració de les empreses especialitzades, han de justificar que aquesta decisió garantirà a la ciutadania un servei més eficient i sostenible que el que tindrien si s’hagués realitzat un concurs entre els millors operadors del sector. Aquests ajuntaments poden justificar que ells tenen aquest estudi elaborat per CAPIOL, però, perquè el procés sigui net i estigui lliure de qualsevol dubte de manipulació, cal que l’encarregui a una entitat que no tingui interessos en el resultat i que els autors del mateix puguin acreditar una trajectòria de solvència tècnica i professional i una total absència de conflicte d’interessos.





En el cas de la consultora CAPIOL i la seva figura més mediàtica, Leonard Carcolé, hi ha dubtes fundamentats en la seva trajectòria professional i negocis al voltant de la mateixa. De fet fruit de les seves mancances els catalans a través de la Generalitat van haver de pagar 18,85 ME en la resolució del contracte de privatització de la ATLL, per posar un exemple de la seva ineficàcia contrastada. I la pregunta és obligada quina xifra vist aquests antecedents hauran de fer front els Ajuntaments guiats per Carcolé i la seva visió de part alliniada amb Eloi Badia?. Cap d’ells afrontarà amb diners de la seva butxaca l’embolic que formin, encara que tinguin molt a veure, però segur que els veïns d’aquestes formacions sí.





LEONARD CARCOLÉ I ELOI BADIA, L'ESTRANYA PARELLA





Carcolé és el promotor del major increment del preu de l’aigua protagonitzat per ATLL en els darrers 15 anys, que va provocar un augment d’entre el 15 % i el 26 % en la factura que paguen els ciutadans l’any 2012 i que va ser el centre de les crítiques dels ajuntaments així com de la plataforma Aigua és Vida. I producte d’una amnèsia collectiva sembla ser que en només 10 anys, Leonard Carcolé ha passat de ser un liberal que va liderar el procés de venda d’ATLL per privatitzar-la a ser un ferm defensor de les remunicipalitzacions locals. I Eloi Badia sembla que ha trobat, en un pacte que podria anomenar-se del diable, a un gran soci, un soci amb un passat del que de vegades ha donat compte davant els Jutjats. I molts davant aquesta cabriola empresarial es comencen a preguntar què pasaria si seguíssim el destí dels diners. A on ens portaria?. En tot cas si l'hemeroteca serveix per alguna cosa potser que al 2018, Eloi Badia no demanès que s'investigués l'entramat del concurs de l'ATLL, ara pot tenir, alguns anys després, vist la bona relació amb Leonard Carcolé, alguna explicació.

















Seguirem informant...