Moren set 'cascos blaus' de l'ONU en un atac al centre de Mali

Efectius de la missió de l'ONU a Mali @ep





Almenys set membres togolesos de la missió de pau de l'ONU a Mali (Minusma) han mort i tres més han resultat ferits greus quan una bomba ha esclatat mentre el seu comboi travessava la regió de Bandiagara, al centre del país africà.





La pròpia missió ha informat de l'incident en el seu compte de Twitter, on ha explicat que "un comboi logístic" ha estat atacat amb un artefacte casolà quan es dirigia des de la localitat de Douentza a la de Sévaré.





El màxim responsable de Nacions Unides a Mali, El Ghassim Wane, ha condemnat el "covard atac" i ha avisat que podria constituir un crim de guerra de conformitat amb el dret internacional.





"Aquesta tragèdia se suma a l'espantosa xifra d'atacs contra el personal de manteniment de la pau a Mali", ha lamentat. I ha destacat que la Minusma "és l'operació de pau on els 'cascos blaus' han pagat el preu més alt, amb més de 200 soldats morts en la guerra en compliment de la seva missió".





ANTÓNIO GUTERRES







Per la seva banda, el secretari general de l'ONU, António Guterres, ha expressat la seva condemna a l'atac i ha exigit que els autors siguin "identificats" i "duts davant la justícia ràpidament".





Guterres ha reiterat el suport i la solidaritat "constants" de Nacions Unides amb el poble i el Govern de Mali. En particular, a través de l'augment de la capacitat de la Minusma per protegir els civils al centre de Mali i el suport a una estratègia dirigida pel Govern per estabilitzar la regió, ha explicat el seu portaveu, Stéphane Dujarric, en roda de premsa.





D'altra banda, ha transmès les seves condolences a la família d'un membre del personal de manteniment de la pau d'Egipte que va morir el 6 de desembre per les ferides sofertes durant un atac al nord de Mali el mes passat.





Les insurreccions separatistes, les incursions gihadistes i la violència entre comunitats han deixat milers de morts i centenars de milers de desplaçats en aquest país de l'Àfrica Occidental, malgrat la presència tant de forces de l'ONU com d'altres europees, principalment de França.