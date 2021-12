El Govern central revisarà "què ha passat" després de l'assetjament al nen de Canet del Mar per la quota del castellà

Pilar Llop @ep





La ministra de Justícia, Pilar Llop , ha assenyalat aquest dijous que el Govern analitzarà els expedients per "veure què ha passat" amb l'assetjament denunciat per la família d'un nen a Canet de Mar (Barcelona), assenyalada després d'aconseguir que el menor pugui rebre un 25% de l'horari lectiu en castellà.





“ No tenim coneixement exactament. Cal veure els expedients i veure què ha passat primer, però sens dubte tot el nostre suport a la família ”, ha respost la titular de Justícia en declaracions als mitjans al Senat després de ser preguntada sobre si l'Executiu adoptaria algun tipus de mesura.





En la mateixa línia que Llop s'ha expressat el seu company de gabinet, el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha deixat clar que el Govern estudiarà les amenaces denunciades per garantir la convivència i la seguretat dels ciutadans.





"Tota amenaça o possible amenaça són un esdeveniment greu per a la convivència. Seran investigades si escau i tinguem confiança tant en la investigació de les forces de seguretat com del Poder Judicial", ha declarat Marlaska a la premsa a Brussel·les, on n'assisteix una reunió de ministres europeus d'Interior.





La família del menor va començar a ser assenyalada arran d'aconseguir que el nen pogués rebre en castellà un mínim del 25% d'horari lectiu en compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obligava els centres catalans a oferir almenys aquest percentatge d'ensenyament en espanyol.





Va ser l'associació 'Parlem espanyol' la que va interposar una denúncia davant la Fiscalia de Barcelona pels missatges abocats a xarxes socials contra la família del menor . La "campanya contra aquesta família", segons explica l'associació, va sorgir després que un compte de Twitter publiqués un missatge informant de la sentència del TSJC per la qual s'obligava el col·legi del menor a fixar aquest criteri.