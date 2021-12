Itàlia multa amb 1.128 milions Amazon per abús de posició dominant en serveis logístics

Amazon @ep





L' Autoritat Garant de la Competència i els Mercats d'Itàlia (AGCM) ha multat les societats Amazon Europe Core, Amazon Services Europe, Amazon EU, Amazon Italia Services i Amazon Italia Logistica amb 1.128 milions d'euros en considerar que la multinacional va perjudicar els seus competidors al mercat de serveis logístics de comerç electrònic. Per part seva, Amazon ha expressat el seu desacord i ha anunciat que apel·larà la sanció.





Per a l'Autoritat italiana, Amazon té una "posició dominant" al mercat italià de serveis d'intermediació a marketplaces, que la companyia va aprofitar per afavorir l'adopció del seu propi servei logístic, Fulfillment by Amazon (FBA), per part dels venedors actius a Amazon.it en detriment dels serveis logístics oferts per operadors competidors, així com per enfortir la seva pròpia posició dominant.





En aquest sentit, l'AGCM va considerar que Amazon vinculava a l'ús del seu servei logístic l'accés a un conjunt de beneficis exclusius essencials per guanyar visibilitat i augmentar les vendes a Amazon.it , incloent-hi l'etiqueta Prime, que permet també als venedors participar a els esdeveniments especials promocionats per Amazon, com 'Black Friday', 'Cyber Monday' o 'Prime Day'.





"La investigació va mostrar que aquests beneficis són crucials per guanyar visibilitat, impulsar les vendes i, alhora, per a l'èxit de les ofertes dels venedors a Amazon.it", assenyala l'Autoritat, per a la qual, en actuar així, Amazon va perjudicar els operadors logístics de comerç electrònic de la competència, ampliant la bretxa entre el poder de mercat d'Amazon i el dels seus competidors també en el lliurament de paquets de comerç electrònic.





D'aquesta manera, l'AGCM va considerar "especialment greu" l'estratègia abusiva d'Amazon i, considerant-ne la gravetat, la durada, els efectes ja produïts i la mida del Grup, va decidir imposar una multa. A més, l'Autoritat va imposar una sèrie de mesures a la companyia que estaran subjectes a revisió per part d'un administrador de supervisió.





En particular, Amazon haurà d'atorgar beneficis de vendes i visibilitat a Amazon.it a tots els venedors externs que siguin capaços de complir amb estàndards justos i no discriminatoris per al compliment de les comandes, d'acord amb el nivell de servei que Amazon pretén garantir a els consumidors Prime i que seran publicats per la multinacional.





Així mateix, a partir d'un any a partir de la data de la decisió, Amazon haurà d'abstenir-se de negociar, en nom dels venedors, tarifes i altres termes contractuals relacionats amb la logística de les comandes dels venedors a Amazon.it amb els transportistes i/o operadors logístics competidors, fora de FBA.





El 23 de novembre passat, l'AGCM va sancionar amb 68,7 milions d'euros Amazon per haver acordat amb Apple restringir la venda de productes per part de terceres empreses, imposant llavors al fabricant de l'iPhone una multa de 134,5 milions d'euros.





AMAZON APELARÀ





Per part seva, Amazon s'ha mostrat "totalment en desacord" amb la decisió de l'AGCM i ha anunciat que apel·larà aquesta decisió en considerar que "la multa i les mesures proposades són injustificades i desproporcionades".





En aquest sentit, des de la multinacional sostenen que més de la meitat de totes les vendes anuals d'Amazon a Itàlia provenen de petites i mitjanes empreses, i el seu èxit és una part essencial del model de negoci.





"Les petites i mitjanes empreses tenen múltiples canals per vendre els seus productes tant en línia com offline, Amazon és només una d'aquestes opcions", afirma l'empresa.