Denunciat per organitzar excursions al volcà de La Palma en una zona no autoritzada

La Palma @ep





Agents de la Guàrdia Civil han identificat i denunciat per infracció molt greu un ciutadà estranger dedicat a organitzar excursions amb grups de persones per entrar a zona restringida per diferents camins/sendes i veure el volcà de La Palma des d'una zona no permesa, incomplint així les normes establertes sobre això.





Els fets van passar durant els serveis de prevenció que els agents de la Guàrdia Civil estan realitzant als diversos accessos a les zones restringides amb l'objectiu de garantir la seguretat de tots els ciutadans des de l'inici de l'emergència, més concretament quan van sorprendre quatre excursionistes que es trobaven dins de zona d'exclusió.





Després de ser identificats i durant el transcurs de la conversa que els agents de la Guàrdia Civil van mantenir amb aquests, un va reconèixer ser l'organitzador d'aquest tipus d'excursions, per les quals cobrava una quantitat de diners.





A tots se'ls va proposar per a sanció per incompliment del que estableix la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, en concret als turistes per infracció greu a aquesta llei, i a l'organitzador per infracció molt greu , les quals se sancionen amb multes d'entre 30.001 i 600.000 euros.