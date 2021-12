Mor als 78 anys Masayuki Uemura, el dissenyador de dues de les grans consoles de Nintendo

Masayuki Uemura - Captura de pantalla de Youtube







Masayuki Uemura ha mort als 78 anys. L'enginyer va ser l'arquitecte principal de Famicom (també conegut com Nintendo Entertainment System o NES ) i Super Famicon (també conegut com SNES ). La petjada que va deixar a la indústria del joc i la cultura popular és inesborrable. Segons Oricon News, Uemura va morir el 6 de desembre i no ha transcendit fins aquest dijous.





La Universitat de Ritsumeikan, on es va convertir en director d'estudis de jocs després de retirar-se de Nintendo el 2004, ha anunciat la seva mort.





Originalment, Uemura va treballar per a Sharp , venent tecnologia de fotocèl·lules a diverses empreses, inclosa el seu futur ocupador, Nintendo. Quan es va incorporar a l'empresa , va treballar amb Gunpei Yokoi per integrar la tecnologia de les fotocèl·lules en els jocs d'armes lleugeres electròniques. Continuaria treballant en consoles plug-and-play com el Color TV-Game de Nintendo.





Però tot va canviar el 1981 amb una sola trucada telefònica. "El president Yamauchi em va dir que fes un sistema de videojocs, un que pogués jugar en cartutxos", va dir Uemura a Matt Alt en una entrevista publicada l'any passat a Kotaku. “A ell sempre li agradava trucar-me després d'haver pres unes copes, així que no li vaig donar gaire importància. Només vaig dir: "És clar que sí, cap", i vaig penjar. No va ser fins al matí següent quan se'm va acostar, sobri, i em va dir: "Això del que parlem, estàs en això?" que em vaig adonar: parlava de debò”.





Uemura es va posar a treballar en allò que es convertiria en Famicom ( NES ), una consola que es va convertir en el Sistema d'entreteniment de Nintendo per al mercat nord-americà. La consola va acabar sent un fenomen global.





Quan se li va preguntar sobre com això va canviar les coses, Uemura va respondre: “Bé, el meu salari va pujar. És un fet. Així que em pagaven més, però l'altra cara era que la meva feina es feia molt més difícil. L'actitud del president Yamauchi va jugar un paper important en això, però el meu sentiment va ser 'aprofitar el dia'. Només fes-ho". I això va fer.