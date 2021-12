Nova Zelanda prohibirà la venda de tabac a les properes generacions

Nova Zelanda - Unsplash





Nova Zelanda planeja prohibir que les properes generacions puguin comprar cigarrets a la seva vida en una de les repressions més dures del món contra la indústria tabaquera, argumentant que altres esforços per extingir el tabaquisme no estan donant els fruits desitjats, segons publica Reuters.





Les persones que tinguin 14 anys o menys el 2027 mai podran comprar cigarrets al país del Pacífic de cinc milions de persones, part de les propostes revelades dijous que també frenaran el nombre de minoristes autoritzats per vendre tabac i reduiran els nivells de nicotina a tots els productes.





" Volem assegurar-nos que els joves mai comencin a fumar, de manera que convertirem en delicte vendre o subministrar productes de tabac a les noves generacions de joves ", va dir la ministra adjunta de Salut de Nova Zelanda, Ayesha Verrall, en un comunicat.





"Si res no canvia, passaran dècades fins que les taxes de tabaquisme dels maoris caiguin per sota del 5%, i aquest govern no està preparat per deixar enrere la gent", assegura. Actualment, l'11,6% de tots els neozelandesos més grans de 15 anys fumen, una proporció que s'eleva al 29% entre els adults indígenes maoris, segons xifres del govern.





El govern consultarà amb un grup de treball de salut maori els propers mesos abans d'introduir una legislació al parlament el juny del proper any, amb l'objectiu de convertir-la en llei per a finals de 2022. Les restriccions després s'implementarien en etapes a partir de 2024, començant amb una forta reducció en el nombre de venedors autoritzats, seguida de la reducció dels requisits de nicotina el 2025 i la creació de la generació "lliure de fum" a partir del 2027.





El paquet de mesures convertirà la indústria tabaquera minorista de Nova Zelanda en una de les més restringides del món, just darrere de Bhutan , on la venda de cigarrets està totalment prohibida. Austràlia , veïna de Nova Zelanda, va ser el primer país del món a exigir l'empaquetat genèric de les cigarretes el 2012.