La cavalcada dels Reis Mags tornarà a Barcelona aquest Nadal

Reis Mags Barcelona @ep





Barcelona recuperarà l'espectacle de Nit de Cap d'Any a l'avinguda Maria Cristina el 31 de desembre, així com la cavalcada dels Reis Mags el 5 de gener.





Ho han explicat aquest dijous a la presentació de les activitats de la campanya de Nadal l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, i el comissari de la campanya, Oriol Martí.





Pel que fa a l'espectacle de Cap d'Any, a partir de les 21.30 hores el 2021 s'acomiadarà amb un espectacle de llum, pirotècnia, foc, música, personatges màgics i grans projeccions i Colau ha insistit que serà un espectacle amb un temps acotat i no una festa.





També ha explicat que es recuperarà la cavalcada dels Reis Mags "com en anys anteriors a la pandèmia" i ha detallat que atès que es desenvolupen a l'aire lliure a cap de les dues celebracions caldrà un control d'aforament, encara que ha indicat que estaran preparats per si calgués adaptar-se a una altra situació sanitària.





'LA CIUTAT DE NADAL'





La campanya d'aquest any porta per nom 'La Ciutat de Nadal' i busca convertir Barcelona en "referent global" de les celebracions nadalenques amb més de 300 passis d'espectacles distribuïts per tota la ciutat, 300 artistes i 85 agents implicats.





Una de les propostes és el Festival de Nadal de Barcelona que, amb epicentre a la plaça de Catalunya, del 18 al 30 de desembre acollirà un ampli programa d'arts escèniques, cinema i música.





“ Volem que sigui Nadal a tot Barcelona, amb activitats que arribin a tots els barris i eixos comercials de la ciutat ”, ha dit Colau, encara que ha afegit que també s'ha volgut posar especial èmfasi al centre perquè la crisi de la pandèmia ha afectat especialment aquesta zona, en les seves paraules.





També ha destacat que Barcelona té un model propi de Nadal que aposta per la cultura local i el comerç de proximitat i Collboni ha afegit que el comerç té en aquestes festes “la gran oportunitat de refer-se”.





La plaça Universitat també serà un punt de referència de programació del festival, amb una peça d'arquitectura interactiva de l'estudi Domestic Data Streamers que genera històries nadalenques a partir de la participació dels vianants.





D'altra banda, Sons de Nadal portarà 100 concerts gratuïts a tots els districte de la ciutat amb més de 40 formacions locals i intèrprets, mitjançant un programa fet amb la complicitat de Primavera Labels, Sónar, Cruïlla, Associació de Músics de Jazz i Música Moderna, el Taller de Músics i el Conservatori Superior del Liceu.





Pel que fa a la cançó de Nadal de Barcelona aquest any, serà una creació de The Sey Sisters, un tema que vol transmetre l'alegria de les festes i el desig de retrobar-se amb les persones estimades en unes celebracions que poden tornar a ser compartides.





La programació i les condicions d'accés a les activitats estaran subjectes a les directrius marcades per les autoritats sanitàries en funció de l'evolució de la pandèmia.