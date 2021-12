La vacunació obligatòria contra la covid-19 encaixar a la Constitució, assegura un expert

El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat d'Oviedo, Francisco Bastida, considera que l'actitud de persones que, per les seves idees o creences, no volen vacunar-se contra la covid-19, els coneguts com a 'negacionistes', no ha de posar en perill la vida o la integritat física dels altres. Bastida planteja que "entraria dins del que és raonable" exigir a un 'negacionista', en les actuals circumstàncies de pandèmia i de pressió hospitalària, el pagament a la Seguretat Social per l'atenció mèdica rebuda si és que ha hagut de ser ingressat per contraure la covid-19. A més, assegura que "encaixaria a la Constitució" obligar les persones a vacunar-se.





"Si un vol escalar una muntanya sense l'equip adequat i amb previs advertiments del risc que corre i després cau, l'helicòpter de rescat no ha de sortir-li gratis, és a dir, pagat per tots els altres; l'Estat no pot ser un assegurança universal i menys per a gent irresponsable", ha argumentat l'expert en Dret.





Vacuna Covid-19 @ep





Segons Francisco Bastida, en el moment que hi ha evidència científica que la vacuna frena dràsticament el virus SaRS-CoV-2, negar-se a posar la vacuna és un gest d'"insolidaritat manifesta".





Amb la pandèmia de covid-19 un genèric i abstracte dret a la salut no és el que està en joc, és una mica més precís, afegeix. “Estem parlant de drets específics, del dret a la vida i del dret a la integritat física de les persones”, ha comentat.





Així, si bé un estat democràtic ha de respectar en la mesura que sigui possible la decisió d'unes persones que en base a les seves idees o creences no vulguin vacunar-se, també té tot el dret a imposar, si cal, als no vacunats les restriccions que es considerin indispensables "per preservar la vida o la integritat física dels altres". És en aquest context, on està justificat i té encaix legal el certificat covid.





El certificat covid, també conegut com 'green pass', és el document que permet viatjar entre països de la Unió Europea acreditant que una persona ha estat vacunada contra la covid-19, s'ha recuperat de la malaltia o té una prova negativa a les darreres 48/72 hores. Són diverses les comunitats autònomes que han implantat l'exigència del certificat en llocs com ara establiments hostalers o gimnasos. A Astúries, de moment no s'ha implantat aquesta mesura, si bé les autoritats no la descarten en cas que els indicadors empitjorin.





VACUNACIÓ OBLIGATÒRIA





Fins i tot "encaixaria a la Constitució Espanyola", ha dit Francisco Bastida, "imposar l'obligació de vacunar-se". Tot i això, això seria ja l'"últim recurs" i no està justificat amb els actuals percentatges de vacunació i de pressió hospitalària. "Crec que mesures com el passaport covid són prou dissuasòries per induir a la vacunació dels que encara no ho han fet podent fer-ho", ha considerat.





Segons el parer de Bastida, els 'negacionistes' i els 'antivabressols' són persones que, exercint la seva opció i la seva llibertat, perjudiquen els altres. "No són com el testimoni de Jehovà que, per raó de les seves creences, es nega a fer-se una transfusió de sang. La decisió dels antivacunes i negacionistes de la Covid repercuteix en els altres", sosté el catedràtic de Dret Constitucional.





"La llibertat d'un no és que acabi on comença la llibertat dels altres, però s'ha de restringir en la mesura que el seu exercici es converteixi en incompatible amb els drets dels altres , sobretot quan són tan bàsics com el dret a la vida ia la integritat física", ha subratllat.





INSOLIDARITAT





Les persones que no es vacunen, afegeix Bastida, estan exercint la seva opció gràcies al fet que la majoria s'han vacunat. Fins i tot no suporten restriccions en casos com el d'Astúries, on el percentatge de vacunació és molt alt. Per això Bastida considera que allò que fan aquestes persones no vacunades pot qualificar-se més d'"insolidaritat" que de "llibertat".





El certificat covid obliga a desvetllar una dada personal, que pertany a la intimitat de la persona, admet Bastida, que considera que en "circumstàncies normals" obligar la gent a presentar-la seria inconstitucional. Tot i això, ha explicat que "quan no només està en joc el dret a la intimitat d'un, sinó també el dret a la integritat física de les altres persones, la cosa canvia".





Per això, conclou que si les dades avalen que en espais tancats i sense mascareta, com a restaurants per exemple, els no vacunats posen en alt risc la salut dels altres, l'exigència del passaport covid és una "limitació justificada" al dret a la intimitat.





La implantació d'aquest certificat covid a diferents comunitats autònomes del país està acompanyada de notícies dels diferents tribunals superiors, que en alguns llocs avalen la mesura i en altres ho rebutgen. Preguntat per aquesta circumstància, Bastida ha titllat d'"error" que una decisió d'aquesta mena sigui competència dels tribunals, que estan "per resoldre casos concrets d'aplicació de la llei i no per autoritzar actuacions generals".





Recorda a més Francisco Bastida que en aquest cas les dades científiques i estadístiques estan en possessió del Govern i de la seva Administració, no dels tribunals. Per aquestes raons considera que aquest control preventiu d'autorització judicial no hauria d'existir.