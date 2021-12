Espanya haurà de triar entre treballar més anys, abaixar les pensions o apujar les cotitzacions

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) ha alertat que els sistemes de pensions a nivell global hauran d'escollir entre incrementar les cotitzacions dels treballadors, elevar l'edat de jubilació o reduir les pensions pel manteniment, segons es desprèn de l'informe biennal 'Pensions d'una ullada', publicat aquesta setmana.





Pensions





“Posar les pensions en un rumb sòlid per al futur requerirà de doloroses decisions polítiques: o demanar que es pagui més amb les cotitzacions, treballar més [anys] o rebre pensions més baixes. Però aquestes decisions també seran doloroses perquè les reformes de les pensions estan entre les més contencioses, menys populars i potencialment perilloses", ha indicat l'OCDE al document. Aquestes recomanacions són a nivell general per a tots els membres que conformen l'OCDE, però no fan referència a cap país en concret.





L'organisme ha recordat que, encara que tots els esforços polítics hagin estat enfocats a la pandèmia els dos últims anys, "el desafiament a llarg termini per a les pensions continua sent proporcionar pensions financera i socialment sostenibles en el futur".





En el context de la pandèmia, la institució amb seu a París ha destacat que els pensionistes no hagin sentit l'impacte econòmic de la pandèmia en els seus ingressos, tot i que ha alertat que els sistemes de pensions en si s'han trobat amb noves “pressions financeres com a resultat de les menors contribucions.





En qualsevol cas, l'OCDE també considera que aquest impacte pot ser de curt recorregut si la recuperació econòmica observada a la majoria de països en els darrers mesos se sosté en el temps.





De la mateixa manera, la recepta principal que considera l'OCDE és que els països incorporin solucions als desafiaments "més urgentment estructurals" per als sistemes de pensions com a part dels seus plans de recuperació nacionals. En aquest sentit, els estabilitzadors automàtics haurien de ser una “eina essencial”.