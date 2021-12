El Govern proposa un nou tram d'IRPF al 10,5% per beneficiar les rendes més baixes

El Govern ha proposat un nou tram autonòmic de l' IRPF per beneficiar les rendes més baixes que suposarà aplicar un tipus impositiu del 10,5% al primer tram de base liquidable general fins a 12.450 euros --salaris bruts anuals de fins a 16.935--, cosa que suposa 1,5 punts menys.





Jaume Giró @ep





En roda de premsa aquest dijous, el conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró , ha explicat que la mesura busca donar resposta a la rebaixa de l'IRPF a les rendes més baixes tombada pel Tribunal Constitucional (TC).





La mesura es traslladarà als grups parlamentaris de Junts, ERC i els comuns perquè sigui introduïda com a esmena a la llei d'acompanyament dels Pressupostos del 2022, juntament amb dues esmenes per afegir deduccions a l'IRPF, una altra sobre l'impost al CO2 i una altra sobre successions i donacions.





Aquest nou tram comportarà un ajust tècnic en els tipus dels trams intermedis amb la divisió del segon tram actual --de 17.707 a 33.007 de base liquidable-- en dos: un de nou de 17.700 a 21.000 euros mantenint el tipus del 14% i un nou de 21.000-33.000 amb un tipus del 15%.





Així, ha assegurat Giró, s'afavoreix els contribuents amb uns sous inferiors als 35.000 euros bruts anuals, que representen al 80% dels mateixos, però ha sostingut que aquesta no entrarà en vigor fins al 2022 amb els Pressupostos , de manera que els contribuents que havien de ser beneficiats per la rebaixa a l'IRPF pactada amb els comuns i tombada pel TC hauran de pagar aquest any una quantitat que no estarà afectada per cap de les dues mesures.





Per exemple, per a un declarant solter sense fills amb un salari brut anual de 20.000 euros pagarà 104 euros menys a l'any (-7,7%), mentre que si té cònjugue i un fill a càrrec més gran de tres anys pagarà 86 euros menys ( 7,1%).





La mesura declarada inconstitucional de l'increment del mínim exempt a les rendes més baixes suposava una quantia màxima d'estalvi de 66 euros i beneficiava un total de 205.000 persones: “La naturalesa de la mesura és diferent: es va estirar un increment del mínim exempt. es crea un nou tram”, ha sostingut Giró.





ALTRES MESURES





El Govern també ha proposat l'ampliació dels supòsits per deduir el lloguer de l'habitatge habitual a les famílies monoparentals, és a dir, aquelles amb persones de fins a 21 anys a càrrec que coviuen i depenen econòmicament.





Els contribuents poden deduir el 10%, fins a un màxim de 300 euros anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, sempre que es compleixin els requisits que ja estableix la llei.





La Conselleria d'Economia i Hisenda també planteja que hi hagi una altra esmena per ampliar les famílies monoparentals en els supòsits per a la deducció per naixement i adopció d'un fill de fins a 300 euros anuals.





També proposa incloure als vehicles de tracció mecànica que quedaran exempts d'abonar l'impost al CO2 tots aquells turismes, furgonetes i motos que estiguin donats de baixa temporalment.





Igual que les altres quatre mesures, el Govern ha proposat que arribi en forma d'esmena una assimilació a ascendents-fills les persones que estan o han estat en acollida, que actualment estan considerats estranys --grup IV--.





Amb totes elles, la Generalitat pretén deixar de recaptar 19 milions, 3,7 milions, 1,1 milions i uns 70.000 per a les primeres quatre mesures, respectivament, mentre que a l'última no es pot calcular l'impacte, de manera que la suma total se situa a prop dels 24 milions.