Versus Glòries: Un Quixot en titelles a la llum de les espelmes

El teatre de titelles és un dels gèneres més antics i no pas precisament dels més fàcils. Tradicionalment ha quedat relegat a un públic infantil, com si la manipulació dels ninots no pogués expressar un llenguatge capaç d'atreure els espectadors adults. No és per això estrany que no hi hagi pràcticament cap oferta d'espectacles d'aquest tipus més enllà de les sessions anomenades eufemísticament “familiars”. El cas de Bambalina Teatre, grup inspirat per Jaume Policarpo, és, per tant, una feliç excepció, ja que es tracta d'un col·lectiu que utilitza les marionetes com a eina escènica, bé com a complement de la interpretació humana en uns casos, bé com a element únic d'execució dramàtica en altres.





Aquest darrer és el cas de l'espectacle que s'ha presentat a la Sala Versus Glòries i que gira al voltant de l'obra màxima de Cervantes: el Quixot. Però, ¿és possible transposar una novel·la de tal enjundia i extensió al teatre en una funció que duri poc més de seixanta minuts? Tot és factible quan s'uneixen la imaginació i la capacitat creativa i se sap extreure del text cervantí algunes de les millors essències.









La funció trenca amb els esquemes habituals i no sols pel protagonisme dels titelles, sinó per la seva mateixa posada en escena. La luminotècnia adquireix un paper vicari i, com en segles pretèrits, la il·luminació essencial procedeix de dos grups de candeles que els oficiants porten a l'espai escènic i encenen parsimoniosament. Quan tot això està disposat, semiocults després de la seva vestimenta i els seus guants negres, comencen a manipular les marionetes. Sobre la taula d'operacions -no hi ha marc que simuli la boca d'un teatre, com sol ser habitual als teatres de marionetes- alguns llibres i, a continuació, sorgeix Don Quijote, que se sent atrapat en les aventures de cavalleries la lectura de les quals condueix ineluctablement a la desraó. És la primera escena. A la segona apareix Sancho, que pernocta a camp obert amb el seu senyor i ha d'atendre'l quan els somnis d'aquest el porten a imaginar Dulcinea. A la tercera, amo i senyor participen en la representació del mestre Pedro, en el desenvolupament del qual Don Quixot confon ficció amb realitat i provoca un gran escàndol. Més endavant, el cavaller de la Trista Figura és engabiat i viu la seva aventura amb Clavileño i el cavaller de la Blanca Luna i l'obra finalitza amb la feliç recuperació del seny.







Segons expliquen els membres de Bambalinas Teatre, “al principi només volíem donar-li a Quixot l'oportunitat de sortir, d'oferir-li un espai diferent, un temps nostre. Però en estendre la mà perquè pugés a l'escenari, va estirar fort, ens va introduir dins del llibre i va tancar la tapa. Veient-lo viu sobre la taula, la força venia del seu interior, del seu pensament íntim, la seva mirada visionària, les seves palpitacions, la seva respiració... I va anar directe al cor, acariciant els sentits, despertant totes les emocions, furgant les nostres entranyes” .





Al llarg de tota la funció no hi ha paraula pròpiament dita, si més no intel·ligible. El moviment de les marionetes s'acompanya d'uns estranys sons guturals que semblen emanar de cadascun dels personatges, però que no s'ajusten a cap idioma conegut i se subratllen en alguns moments amb guarniments musicals. Tot plegat crea un ambient d'encantament en què l'espectador queda subssumit progressivament per la bellesa de les formes, la poètica del missatge, l'elegància del gest i, per descomptat, l'habilitat dels executants en la manipulació de les marionetes.





Amb aquest “Quixot” el grup va obtenir el permís al millor espectacle del Festival de Titelles de Botosani (Romania), una menció d'honor del Gran Teatre de l'Havana 1999 (Cuba), el millor espectacle Int. Puppet Festival Torun 1999 (Polònia) i la millor aportació dramatúrgica de la Mostra Titelles Vall d'Albaida 2005.