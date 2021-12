El Papa rebrà dissabte Yolanda Díaz al Vaticà

Yolanda Díaz @ep





El Papa Francesc rebrà aquest dissabte 11 de desembre al Vaticà la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz , segons han confirmat fonts del seu departament. La trobada tindrà lloc a les 11:00 hores.





La cita no apareix encara no apareix a l'agenda pública del Pontífex, encara que és habitual que no es coneguin les audiències fins al dia anterior.





Segons han explicat fonts del seu entorn, a la cita s'analitzaran assumptes d'"interès comú" per a tots dos com la situació generada per la crisi del Covid-19 i les mesures per combatre la desigualtat, la qüestió del canvi climàtic, els fluxos migratoris actuals i la necessitat de fomentar el treball "decent" davant de la precarietat.





Amb motiu del dia de la Hispanitat el passat 12 d'octubre, Díaz va esmentar Francisco a través del seu compte de Twitter per assegurar que era una jornada per reflexionar sobre el passat compartit amb Llatinoamèrica i “treballar per reconciliar-nos, com deia @Pontifex ( compte del Papa en anglès)". Precisament, el mes de setembre passat, el Pontífex convidava el clergat mexicà a aprendre del seu passat després de conèixer els "pecats personals i socials" que l'Església va cometre durant l'evangelització del país, unes paraules que van generar polèmica a Espanya en entendre's que feia referència a la conquesta d'Amèrica.





Díaz va assenyalar en una entrevista recent que, després de les festes nadalenques, arrencarà el procés d'escolta activa a la ciutadania "amb la mirada posada a aixecar i imaginar" un projecte de país per a la propera dècada, repte al qual posarà "enorme afecte i il·lusió" ". "Quan escolti molt pensaré després el que hem de fer col·lectivament", va concloure.





La vicepresidenta no serà el primer membre del Govern de coalició que rep el Papa Francesc. El 24 d'octubre del 2020 ja va mantenir una trobada amb el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, que va acudir al Vaticà amb la seva dona, Begoña Gómez.





En aquella ocasió, tots dos mandataris van mantenir una reunió de 35 minuts i el Pontífex va advertir a Sánchez del perill de les "ideologies" que s'apoderen de la nació o de les "maniobres" que no responen a un acte de servei.





"És molt trist quan les ideologies s'apoderen de la interpretació d'una nació, d'un país i desfiguren la pàtria", va dir el papa Francesc en un discurs davant del president del Govern espanyol.





Per la seva banda, Sánchez, en un missatge a través de Twitter, va agrair al Papa la trobada i va destacar la seva coincidència a “abordar la crisi ocasionada pel COVID-19 des del multilateralisme i amb una mirada social; protegint els més vulnerables i avançant , tota la societat unida, cap a un món més just i solidari”.





A més, un any abans, el 5 d'octubre del 2019, la llavors vicepresidenta del Govern i ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat en funcions, Carmen Calvo, va intercanviar una salutació "cordial" amb el Papa Francesc i amb el secretari de Estat del Vaticà, Pietro Parolin, durant el Consistori Públic per a la creació de 13 nous cardenals, entre ells, dos espanyols. Prèviament, Calvo s'havia reunit a la Santa Seu amb Parolin per tractar l'exhumació de Franco, fet que va donar lloc a diversos desacords.





Aquesta setmana s'ha conegut que el Govern ha proposat l'exministra d'Educació, Isabel Celaá, com a nova ambaixadora davant de la Santa Seu, una informació que ha causat sorpresa entre els bisbes espanyols, perquè Espanya encara no té el placet del Vaticà per a aquest nomenament .