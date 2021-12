Sanitat inclou en el finançament públic un nou tractament hormonal per a les persones trans

La ministra de Sanitat, Carolina Darias @ep





La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments (CIPM) ha inclòs en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut un nou tractament hormonal destinat, entre d'altres, a les persones trans.





La decisió, adoptada per consens i amb una visió compartida, és efectiva des de l'1 de novembre passat, però els laboratoris apunten que el subministrament es normalitzarà el gener del 2022, segons ha informat el Ministeri de Sanitat en un comunicat.





Un dels medicaments té com a principi actiu l'undecanoat de testosterona, que impactarà de manera molt positiva en la qualitat de vida de les persones trans. Això es tradueix que caldrà menys administracions intramusculars, passant de les administracions setmanals, o cada 2-4 setmanes, depenent de l'alternativa utilitzada actualment, a administracions cada 10-14 setmanes.





A més, Sanitat destaca que aquest nou tractament "no requereix tants controls mèdics, ja que es manté una concentració estable de testosterona, evitant becs i valls".





Des de la CIPM s'ha fet també un esforç per revisar el preu als pegats transdèrmics d'estradiol. Aquests medicaments d'aquesta hormona sexual femenina ja estaven inclosos en la prestació farmacèutica, però afectats per desproveïments constants.





Les negociacions entre el Ministeri i la farmacèutica que distribueix aquest medicament indiquen que “ durant el mes de gener hi haurà proveïment d'aquests pegats a tot Espanya ”. Amb aquesta revisió de preu a l'alça es pretén garantir el subministrament a nivell nacional i així evitar els canvis constants de tractaments que afectaven les persones trans.





L'estradiol per via transdèrmica evita l'administració oral d'aquesta hormona, aportant una millor tolerància en evitar el metabolisme del primer pas hepàtic, així com una comoditat més gran. En alliberar-se l'estradiol des de la pell assegura una aportació contínua d'aquesta hormona a l'organisme, aconseguint directament el torrent sanguini.





A més, el Ministeri ha apuntat que els dos medicaments s'han considerat com d'aportació reduïda, per la qual cosa la persona usuària pagarà fins a un 10% màxim del seu preu de venda al públic o fins a un límit de 4,24 euros.





Amb aquestes mesures es dóna resposta a la demanda de les persones trans, que fa anys que assenyalen problemes d'abastament. "Hem escoltat les organitzacions LGTBI i hem donat solució a un problema existent, per garantir l'equitat. El Govern d'Espanya continua avançant en els drets de les persones trans", ha comentat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després de rebre aquest dijous representants de col·lectius trans per compartir els avenços en els tractaments hormonals.