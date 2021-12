Un líder socialdemòcrata i galleguista per als socialistes gallecs

Aquest dimecres es clausurava el Congrés dels socialistes gallecs que, després de les primàries en què guanyava Valentín González Formoso , alcalde de Pontes de García Rodriguez i president de la Diputació de la Corunya, es confirmava en les votacions dels prims – un 81 ,47%- que seria el nou líder del PSdeG-PSOE. No ha volgut deixar ferides obertes, encara que sempre n'hi ha, i ha intentat acontentar les diverses famílies que componen el partit. Per això, en la seva voluntat d'integració, ha incorporat a la seva executiva 12 persones que no el van recolzar i a alguns que van avalar Gonzalo Caballero .





@ep





Valentín González Formoso s'ha forjat al municipalisme , pedrera important del socialisme espanyol. La seva tasca com a bon gestor s'ha vist reflectida als comicis municipals del 2011 i 2015 on va revalidar per àmplies majories absolutes els resultats. A aquest treball municipal cal sumar-li la seva feina al capdavant de la institució supramunicipal, que és la Diputació, on ha conegut de primera mà la realitat dels municipis, els seus problemes, i hi ha col·laborat a millorar el seu territori, així com la vida dels seus ciutadans. Un treball que ha realitzat amb discreció i eficàcia que ha sabut liderar la inquietud dels regidors de la província. El planter municipalista sens dubte és una escola d'aprenentatge ràpida i profunda de la realitat rural, les grans ciutats i els municipis costaners amb les dues realitats: el turisme i la pesca.





A la rebotiga que envolta sempre qualsevol congrés - aquest no ha estat l'excepció - s'ha pogut comprovar com l'alcalde de Vigo, Abel Caballero , que en tot el procés de primàries s'havia pronunciat com a “neutral”, al final ha col·locat a una de les seves persones de confiança i presidenta de la Diputació de Pontevedra, Carmela Silva, com a presidenta del PSdeG, un nomenament que no ha passat desapercebut





Una de les persones -no ha estat l'única- que ha estat present, a l'ombra, però empenyent cap endavant Valentín, ha estat José Ramón Gómez Besteiro exsecretari general del PSdeG i expresident de la Diputació de Lugo fins que l'exjutge estrella del jutjat d'instrucció número u de Lugo, Pilar de Lara , va decidir que havia d'investigar si la Diputació que presidia Besteiro es van gestionar fons de manera irregular. Això va significar la renúncia a tots els càrrecs i la frustració d'una carrera política que fins aleshores era imparable. Alguns van arribar a dir que era un candidat ideal per a la Xunta de Galícia. Però la Jutge Lara, que es creia intocable, li va truncar les seves aspiracions com a molts que després van ser absolts, però el mal ja estava fet, Al final la jutgessa va ser destinada a un altre lloc “pels seus mèrits” a Lugo.





Besteiro i Formoso, a més de compartir socialdemocràcia i galleguisme, que no són incompatibles, els uneix una amistat de ja fa uns quants anys. El triomf de Formoso pot significar també la tornada a la política activa de Besteiro, que un cop rehabilitat pot reprendre aquest camí que havia traçat al costat del seu amic i ara líder dels socialistes gallecs. Formoso, un municipalista que pot aportar molt al socialisme gallec.