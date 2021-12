Un estudi alerta de l'impacte mediambiental de la Covid-19 a l'augmentar un 9.000% les escombraries de mascaretes

Mascareta @ep





Un nou estudi ha descobert que les escombraries de mascaretes van augmentar un 9.000% entre març i octubre de 2020, fet que demostra una relació directa entre les legislacions nacionals i l'aparició de residus rebutjats que incloïen mascaretes i altres equips de protecció personal relacionats amb el COVID -19.





Els investigadors de la Universitat de Portsmouth, al Regne Unit , insten els governs a establir polítiques i legislació per a l'eliminació de les mascaretes rebutjades en fer obligatori el seu ús.





L'estudi, publicat a la revista 'Nature Sustainability', es basa en els resultats de dues bases de dades de codi obert: el 'COVID-19 Government Response Tracker' i una aplicació de recollida d'escombraries anomenada 'Litterati'.





Segons l'estudi, es van recollir més de dos milions de peces d'escombraries a 11 països ( Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, Països Baixos, Regne Unit, Suècia, Estats Units, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda ), que comptaven amb una sèrie de respostes polítiques de COVID-19.





Utilitzant aquestes bases de dades, els investigadors van poder traçar un mapa de les respostes polítiques dels països (gravetat del tancament, polítiques d'emmascarament), i obtenir una línia de base de les proporcions d'escombraries des del setembre del 2019 fins als primers sis mesos de la pandèmia.





L'investigador principal, el doctor Keiron Roberts, professor de Sostenibilitat i Medi Ambient Construït a la Universitat de Portsmouth, ressalta que, “ en general, l'estudi mostra l'impacte que la legislació sobre l'ús d'articles com les màscares pot tenir en la seva aparició com a escombraries ”.





"Hem comprovat que les màscares embrutades augmenten de forma exponencial a partir del març del 2020, fet que es tradueix en un augment de 84 vegades per a l'octubre del 2020 --subratlla--. Hi ha una clara necessitat de garantir que l'exigència de l'ús d' aquests articles vagi acompanyada de campanyes d'educació per limitar-ne l'alliberament al medi ambient”.





Explicant els antecedents de la investigació, el doctor Roberts comenta que “els impactes negatius del COVID-19 a la nostra vida quotidiana són ben coneguts. L'abril del 2020, començava a semblar que hi havia alguns petits aspectes positius en la disminució de l'activitat humana provocada pel confinament, amb millores en la qualitat de l'aire i de l'aigua.La reducció de l'activitat humana també va veure els informes d'animals que tornaven als pobles i ciutats, alhora van començar a sorgir informes sobre l'aparició de mascareta i guants a platges i carrers, on abans no hi eren".





"A mesura que el COVID-19 s'estenia, també ho feien les notícies sobre aquest nou tipus d'escombraries --afegeix--. Els confinaments nacionals van dificultar increïblement la possibilitat de sortir a visitar aquests llocs per recollir proves del que eren relats anecdòtics ".





Com que tenia dificultats per recollir dades sobre el terreny, els investigadors van recórrer a les bases de dades en línia. "Aquestes dades ens van permetre observar les tendències de la ventrada de COVID-19 sobre una base mensual --assenyala Roberts--. Després vam afrontar els anuncis de l'OMS i la política nacional i les restriccions de tancament per veure com repercutia això en les proporcions de ventrada. No va ser una sorpresa veure l'aparició de les escombraries en forma de màscara, però el que sí que ens va sorprendre va ser com la legislació nacional havia influït dràsticament en l'aparició de les escombraries en forma de màscara", apunta.





LA PROLIFERACIÓ DE MASCARETES ES VA DISPARAR AL JUNY





A l'estudi es va observar que de gener a març a mesura que els països lluitaven per aconseguir EPI adequats, l'orientació era distanciar-se socialment i físicament; de març a maig els confinaments més severs es van produir durant aquest període, per la qual cosa les escombraries de mascaretes eren escasses però anava en augment, mentre de juny a octubre l'OMS va recomanar l'ús de mascaretes unit a la relaxació de moltes mesures de tancament, i per tant a un augment de les llibertats de la gent. La proliferació de mascaretes va augmentar de forma espectacular aquests mesos.





El professor Steve Fletcher, director de Revolution Plastics a la Universitat de Portsmouth, destaca que, “ tot i que a milions de persones se'ls va dir que usessin mascaretes, se'ls va donar poca orientació sobre com desfer-se'n o reciclar-les de forma segura. Sense unes millors pràctiques d'eliminació, s'acosta un desastre mediambiental ”, alerta.





La majoria de les mascaretes es fabriquen amb materials plàstics de llarga durada, i si es rebutgen poden persistir al medi ambient durant dècades o centenars d'anys. "Això vol dir que poden tenir una sèrie d'impactes sobre el medi ambient i les persones", adverteix.





Gairebé totes les escombraries són evitables, però sovint l'impacte només sembla visual. Els impactes directes de les escombraries al món que ens envolta són múltiples, explica. Així, a curt termini Les escombraries actua com un vector viral potencial per transmetre el COVID-19 i si entren a les clavegueres poden provocar possibles embussos en embolicar-se amb altres elements com les fulles.





A mitjà termini, en el cas dels animals grans, es poden enredar i asfixiar, i si se les mengen poden causar complicacions. A més, el lloc on cau les escombraries pot asfixiar organismes més petits i la vida vegetal.





Finalment, a llarg termini, un cop al medi ambient, els objectes llençats poden continuar tenint els impactes esmentats anteriorment, amb l'afegit de convertir-se en una via de transmissió d'altres contaminants. Si estan fets de plàstic, acaben convertint-se en microplàstics i tenen el potencial d'entrar a la cadena alimentària.





El doctor Roberts conclou que cal evitar que aquestes escombraries pandèmiques es converteixin en un llegat durador. "Hi ha dos missatges importants que cal aprendre d'aquest estudi --resumeix--. En primer lloc, el COVID-19 va ser un factor important en l'aparició de les escombraries de màscara i, en segon lloc, les polítiques governamentals i la legislació poden tenir un gran impacte en la composició de les escombraries. Les noves polítiques han de comptar amb un assessorament ben estructurat i, sobretot, amb infraestructures que ajudin a eliminar els residus”, reclama.





"Com que els països utilitzen les màscares per recolzar les interaccions socials, han de donar suport a l'eliminació segura d'aquestes escombraries i, de passada, també de la resta de les escombraries", conclou.