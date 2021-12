Els casos de Covid-19 a Sud-àfrica augmenten un 255% en una setmana per l'aparició d'Òmicron

@ep





Els casos de covid a Sud-àfrica han augmentat un 255% els últims set dies, però hi ha una creixent evidència que les infeccions amb la variant Òmicron estan provocant símptomes més lleus que en onades anteriors, segons revela The Guardian.





Segons un proveïdor d'atenció mèdica privat de Sud-àfrica, el recent augment d'infeccions, que inclou les variants Òmicron i Delta, ha estat acompanyat d'un augment molt menor en les admissions a llits de cures intensives , fent-se ressò d'un informe anterior de l'Institut Nacional de Malalties Transmissibles del país. (NICD).





Dijous, Marco Cavaleri, cap d'amenaces biològiques per a la salut i estratègia de vacunes de l'Agència Europea de Medicaments, va dir que la situació a Europa segueix sent "extremadament preocupant", principalment a causa de la propagació de la variant Delta, mentre que els dades preliminars sobre Òmicron suggereixen que pot ser més transmissible que Delta, però els casos semblen ser majoritàriament lleus.





“ No obstant, necessitem reunir més evidència per determinar si l'espectre de gravetat de la malaltia causada per Òmicron és diferent del de totes les variants que han estat circulant fins ara ”, va dir Cavaleri. "Només el temps dirà."







Va dir que semblava que les vacunes Covid aprovades actualment eren considerablement menys efectives per neutralitzar Òmicron, però "necessitem obtenir una imatge més precisa sobre el nivell d'immunitat que es pot retenir".





L'Organització Mundial de la Salut va dir que l'Àfrica representa actualment el 46% dels casos d'Òmicron notificats a nivell mundial. El president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa , ha dit que malgrat la preocupació mundial per Òmicron, encara no estava clar si era més transmissible o causava una malaltia més greu, i va criticar els països occidentals per imposar unes prohibicions de viatge al país.





El proveïdor d'atenció mèdica privada més gran de Sud-àfrica, Netcare, va dir que les dades de les seves instal·lacions van indicar símptomes de Covid menys greus a la quarta onada actual que a les onades anteriors. "Havent vist personalment molts dels nostres pacients als nostres hospitals de Gauteng, els seus símptomes són molt més lleus que qualsevol cosa que experimentem durant les tres primeres onades", explica Richard Friedland de Netcare al Daily Maverick dimecres.





“ Aproximadament el 90% dels pacients amb Covid-19 actualment als nostres hospitals no requereixen cap tipus d'oxigenoteràpia i es consideren casos incidentals . Si aquesta tendència continua, semblaria que, amb algunes excepcions dels que requereixen atenció terciària, la quarta onada es pot tractar adequadament en el nivell d'atenció primària”, assegura.





Friedland diu que en onades anteriors el 26% dels pacients amb Covid de Netcare van ser tractats en unitats de cures intensives i de cures intensives. Les declaracions de Friedland van en consonància amb una anàlisi anterior del Dr. Fareed Abdullah, del Consell de Recerca Mèdica de Sud-àfrica, que va dir que molts dels pacients diagnosticats amb Covid en hospitals a la província de Gauteng i en altres llocs sovint eren identificacions "incidentals" en pacients que presentaven altres afeccions.





“La principal observació que hem fet durant les darreres dues setmanes és que la majoria dels pacients a les sales de Covid no han estat dependents d'oxigen. Sars-CoV-2 ha estat una troballa incidental en pacients que van ser admeses a l'hospital per una altra raó mèdica, quirúrgica o obstètrica ”, va dir Abdullah.





“Una instantània de 42 pacients a la sala el 2 de desembre revela que 29 (70%) no depenen de l'oxigen. Aquests pacients s'estan saturant bé amb l'aire ambient i no presenten cap símptoma respiratori. Una troballa primerenca significativa en aquesta anàlisi és la durada mitjana d'estada molt més curta de 2.8 dies per als pacients ingressats a les sales de Covid durant les últimes dues setmanes, en comparació amb una estadia mitjana de 8.5 dies durant els darrers 18 mesos", assenyala.





Sud-àfrica i altres experts han dit que encara és massa aviat al brot d'Òmicron per determinar el curs a llarg termini de la malaltia, i el perfil de la població de Sud-àfrica, molt jove en comparació amb els estats europeus, significa que altres països poden no veure necessàriament els mateixos resultats de salut pública.