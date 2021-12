Bogas explica a Foment les solucions d'Endesa per contenir el preu de la llum

El conseller delegat d'Endesa, José D. Bogas Gálvez, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre /@Foment







El Conseller Delegat d'Endesa, José D. Bogas Gálvez, ha mantingut aquest dijous una trobada privada amb empresaris convocats pel president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, a la seu de la institució on ha signat el Llibre d'Honor de la històrica patronal catalana, que aquest any celebra el 250è aniversari.





Bogas ha explicat com afronta Endesa l'increment dels preus del mercat majorista i ha reiterat que l'objectiu essencial és reduir emissions i descarbonitzar l'economia . “La transició energètica comporta tensions i volatilitat, però el seu impacte a la pujada del preu elèctric majorista afecta tots els països europeus”.





Tal com ha anunciat Foment en un comunicat, Endesa ja és l'empresa vertical integrada amb menys emissions a la península Ibèrica i ha remarcat que a deu anys vista el 80% de la seva producció estarà lliure de CO2.





El conseller delegat d'Endesa ha apuntat que al pla 2024-2030 està previst fer créixer la potència instal·lada de fonts renovables fins a assolir els 12.300MW, cosa que permetrà que a final del 2024 el 92% de la producció peninsular d'Endesa estarà lliure d'emissions de CO2 . El segon pilar del pla és impulsar la digitalització de la xarxa.





DE CAMÍ A UN MODEL "NET, SOSTENIBLE I ASSEQUIBLE"





"La transició energètica portarà moments de tensió i de volatilitat. Estem vivint-ne un ara. És el preu que hem de pagar per avançar i assolir un model energètic net, sostenible i assequible" ha explicat Bogas. Tot i això, ha remarcat que “la causa principal de l'increment dels preus del mercat majorista elèctric és l'escalada del preu del gas, i en molta menor mesura del CO2. L'impacte de la pujada del preu elèctric majorista -ha afegit- afecta tots els països europeus".





Per contenir la pujada del preu majorista d'electricitat "cal prendre mesures per disminuir, encara que sigui de manera conjuntural, l'increment del preu del gas. Mesures d'aquesta mena reduirien automàticament el preu elèctric. Tot i això, la Comissió Europea no veu amb bons ulls aquest tipus d'iniciatives", ha argumentat el CEO d'Endesa.





És per això que Endesa ha proposat al Govern mesures concretes per assegurar que els industrials puguin disposar d'energia a un preu raonable. Una d'aquestes propostes essencials ha estat revisar l'ingrés percebut per les tecnologies subjectes al Recore, de manera que el 2022 percebin l'ingrés regulat previst (al voltant de 56 €/MWh) i els sobre ingressos del pool es traslladin als clients industrials.





ENERGIES RENOVABLES PER SUBSTITUIR LES NUCLEARS





Pel que fa a Catalunya, i tenint en compte que la major part de la generació està basada en l'energia nuclear, José D. Bogas s'ha referit a l'informe del Col·legi d'Enginyers de Catalunya que assegura que per poder tancar les nuclears cal desplegar les renovables, reforçar el transport i la distribució. És necessari i vital un gran consens per facilitar la transició energètica".



En aquesta aposta sostenible per les renovables, el conseller delegat d'Endesa ha puntualitzat que “cal minimitzar el rebuig social i explicar els beneficis que poden aportar aquestes iniciatives al territori”.