Un jove s'enfronta a 14 anys de presó per una possible violació a Mataró

Sortida de la discoteca on van ocórrer els fets /@GoogleMaps





Un home acusat de gravar en vídeo les relacions que va mantenir amb una jove amb el seu consentiment a la sortida d'una discoteca de Mataró (Maresme) el 2016 i de, posteriorment, haver-la agredit sexualment, ha admès davant el tribunal el primer dels fets que se li imputen, però ha negat la violació.





En la secció desena de l'Audiència de Barcelona s'ha celebrat aquest dijous el judici contra l'home, acusat dels delictes d'agressió sexual i de descobriment i revelació de secrets, i pels quals la fiscal demana en les seves conclusions preliminars un total de catorze anys de presó, deu pel de violació i quatre més per gravar la jove sense el seu consentiment durant el primer contacte sexual consentit.





ELS FETS





Els fets jutjats es van produir la matinada del 16 d'abril del 2016, quan acusat i víctima es van conèixer a la discoteca Classic de Mataró i, poc després, es van apropar a un edifici proper a aquest local d'oci per mantenir relacions sexuals.





Segons sosté el ministeri públic en el seu escrit d'acusació, el processat va gravar en el seu mòbil aquestes relacions sexuals -masturbació i fel·lació- sense el "coneixement i el consentiment" de la jove, imatges que posteriorment l'imputat va penjar en un grup de Whatsapp per compartir-les amb els seus amics. Tot seguit, sosté la fiscal, l'home va voler mantenir relacions sexuals -amb penetració- amb la víctima, al que aquesta es va negar.





"Llavors, el processat, actuant amb intenció libidinosa i de satisfacció sexual, va empènyer -la jove- contra la paret de l'edifici i, malgrat que aquesta es negava a mantenir relacions sexuals amb ell cridant 'que no, que no' i suplicant-li que la deixés, la va agafar pel coll i mentre la mantenia arraconada contra la paret la va penetrar vaginalment i analment, mossegant la víctima a la cara i a l'espatlla esquerra mentre ho feia", assenyala el ministeri públic.





Durant el judici, l'acusat ha negat haver violat la jove, i ha atestat que el contacte sexual que van mantenir va ser en tot moment consentit i "apassionat". Ha afirmat que, fins i tot, es va negar a mantenir relacions sexuals amb penetració ja que no portava preservatius.





"NO CONCEBO EL SEXE AMB VIOLÈNCIA"





El processat, a preguntes de la fiscal, ha negat que utilitzés violència contra la jove, que la llencés contra la paret de l'edifici i que la colpegés: "No concebo el sexe amb violència", ha dit.

Sí ha admès, en canvi, que gravés la jove sense el seu consentiment mentre mantenien les primeres relacions sexuals consentides: "No sé per què ho vaig fer. Va ser una mala decisió, suposo que arran de l'eufòria de la nit, de la satisfacció per haver lligat...Va ser una mala decisió", ha contestat en resposta al seu advocat.





Ha agregat que en les imatges que va gravar no es distingeix la víctima i que no se li veu la cara, i que quan ella es va percatar que havia estat gravada "es va molestar", però que després de la seva explicació van tornar junts a la discoteca. "Vam tornar a la discoteca parlant de forma amigable en tot moment i, després, a la pròpia entrada de la discoteca ens vam separar", ha relatat.





El 2019, l'acusat i la víctima van arribar a un acord amistós pel qual l'home la va indemnitzar amb 16.000 euros, "conscient del dany" que havia ocasionat a la víctima amb l'enregistrament i per "mostrar-li el meu sentiment de culpa", ha dit durant la vista.





La jove ha atestat a porta tancada, sense presència de públic, i separada de l'acusat per unes mampares