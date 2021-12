ERC presenta esmenes als Pressupostos mentre la Llei Audiovisual se segueix negociant

La ministra d'Hisenda i Funció Pública, Maria Jesús Montero /@EP





ERC ha decidit finalment presentar setze esmenes parcials als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2022 al Senat, mantenint així el seu desafiament amb el Govern sobre el seu suport a aquests comptes públics mentre negocia amb el PSOE els termes de la futura Llei Audiovisual.





Així ho ha confirmat la formació republicana després que el termini per presentar aquestes esmenes parcials finalitzés aquest mateix dijous a les 18.00 hores, coincidint amb el debat a la totalitat dels Pressupostos que s'està celebrant a la Cambra Alta.





La mateixa portaveu d'ERC al Senat, Mirella Cortés, ha assenyalat durant el debat al Senat que, en aquest moment, "res no porta a considerar" el seu suport factible a aquests comptes públics per al 2022, i que, per tant, ha confirmat que presentaran aquestes esmenes parcials mentre segueixen negociant els termes de la futura Llei Audiovisual.





Tot i això, la mateixa ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ha dit a la sortida de l'hemicicle del Senat en declaracions als mitjans de comunicació que confia a assolir aquest mateix dijous un acord amb ERC sobre aquesta Llei Audiovisual perquè finalment les esmenes parcials no transcendeixin i amarrar així el suport de la formació independentista.





LES REIVINDICACIONS





Entre aquestes esmenes que ha registrat ERC a la Cambra Alta -no en va presentar cap al Congrés-, hi ha una reivindicació compartida amb diverses formacions com és la de la incorporació d'un Fons Covid de 13.000 milions d'euros per repartir entre les comunitats autònomes.





A més, ha presentat més esmenes territorials que afectarien inversions al Bages, el Delta de l'Ebre, el Maresme, el Tarragonès o Lleida, entre d'altres, així com una clàusula de compliment de les inversions previstes.





Davant la negociació de la Llei Audiovisual, ERC han insistit a advertir al Govern que ells no aprovaran una norma que "no doni una bona resposta a l'actual situació de marginació del català a les plataformes audiovisuals".





"Encara hi ha, doncs, marge de negociació tant en la tramitació d'aquesta llei com en el marc dels Pressupostos Generals de l'Estat al Senat", proclamen des de la formació republicana.