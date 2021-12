Argimon: "Catalunya pot arribar als 350 pacients ingressats a l'UCI els propers dies"

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon /@EP







El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha alertat aquest dijous que entre 10 i 12 dies Catalunya pot assolir els 30.000 contagis de Covid-19 setmanals i una "progressió important" en unitats de cures intensives (UCI) que pot arribar als 350 pacients ingressats.





Ho ha dit durant la seva compareixença al Consell Assessor Territorial de Barcelona en què participen municipis de la demarcació i que aquest dijous ha tractat com a únic punt de l'ordre del dia la situació epidemiològica, informa el departament en un comunicat.





Pel que fa a les hospitalitzacions per Covid-19 fins aquest dijous, la xifra se situa en 905, dels quals 198 pacients estan ingressats a UCI de centres públics i privats.





Així, el titular del departament de Salut ha demanat la col·laboració dels ajuntaments per fer arribar a la població que és recomanable demanar cita prèvia a l'hora de vacunar-se. "Obrim la vacunació sense cita com a estímul, però la ciutadania pot anar amb cita prèvia, no farà tanta cua i d'aquesta manera no es descontrolarà la planificació", ha dit el conseller.





Respecte al procés de vacunació dels nens d'entre 5 i 11 anys, Argimon ha concretat que es realitzarà als mateixos punts de vacunació que els adults, però amb cues diferenciades perquè la dosi que s'ha de subministrar és diferent.